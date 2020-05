Congo-Brazzaville: Impôts - La mise en place des directeurs reportée

La décision d'ajournement annoncée par la DGI est motivée par instruction de «la hiérarchie».

Le directeur général par intérim de la Direction générale des impôts (DGI), Ngoy Yav N'zam, vient de renvoyer sine die « la mise en place collective » des douze directeurs de cette régie financière. Dans un communiqué de cet établissement public du 4 mai 2020 sur ce rétropédalage, toutes les personnes concernées par ce mouvement restent à leurs différentes positions actuelles jusqu'à nouvel ordre. A en croire ce communiqué, le directeur général par intérim de la DGI appelle, par conséquent, les directeurs concernés « à assurer la continuité des services jusqu'à nouvel ordre ».

Selon cette dernière décision, les cérémonies de remise et reprise prévues dans ces directions le 5 mai pour Kinshasa et le 12 du même mois en provinces n'auront plus lieu. « Les services sont informés que, sur instruction de la hiérarchie, les opérations de passation de service, initialement prévues pour le mardi 5 mai 2020 à Kinshasa et le lundi 11 mai 2020 en provinces sont reportées aux dates qui seront fixées ultérieurement », souligne communiqué.

Il est rappelé que c'est sur instruction du ministre des Finances, Sele Yalaghuli, que cette mise en place collective des directeurs a été initiée pendant que la RDC est en pleine pandémie du coronavirus et que les mouvements des personnes sont interdits entre Kinshasa et les provinces. Avant de surseoir à cette mise en place, le ministre des Finances et le directeur général par intérim de la DGI ont été reçus, la veille, à la présidence de la République où, notent des sources, les dispositions en rapport avec les mouvements du personnel leur ont été rappelées. Mais également parmi les reproches faits à cette mise en place, ces sources indiquent que l'un de directeur nommé, à qui l'on a confié la plus grande direction de cet établissement public, la direction des grandes entreprises, venait, par la même occasion, d'être promu au grade de directeur. « On lui donne la plus grande direction de la DGI alors qu'il n'a jamais exercé comme directeur », ont regretté ces sources, qui pensent que ce reproche est également capital dans le chef de la mise en place qui vient d'être reportée au sein de cet établissement.