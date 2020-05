Sénégal: Dr Mamadou Mansour Diouf crache ses vérités - «Les hôpitaux, parents pauvres de la lutte contre l'épidémie»

«Le parent pauvre de cette épidémie du Covid-19 va être les hôpitaux parce que les structures de santé ne vont pas bénéficier des fonds issus de cette catastrophe sanitaire». C'est la conviction de l'anesthésiste réanimateur, Dr Mamadou Mansour Diouf qui réside en France.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le médecin sénégalais établi en France est d'avis que l'équipement des structures sanitaires du Sénégal est plus qu'une urgence et l'argent de « Force Covid-19 » devrait servir de cela.

«Il ne reste que de noms des services de réanimation au Sénégal mais il n'y pas d'équipements, j'ai travaillé dans beaucoup d'hôpitaux du pays.

Au lieu de prendre tous ces milliards et équiper les structures de santé, on est en train d'acheter du riz et de le distribuer aux populations. Sauf que ce riz, on le mange et c'est fini ! Alors que même après le covid-19, il y'aura d'autres maladies», a déclaré Dr Mamadou Mansour Diouf.

Allant plus loin, il soutient même que le fait de payer des hôtels pour la mise en quarantaine des cas contacts est «insensé».

«Prendre des gens aux frais du contribuable, les mettre dans un hôtel, tous frais payés pendant 14 jours, personne ne peut justifier cela», martèle Dr Mamadou Mansour Diouf. Etayant ses propos, l'anesthésiste réanimateur cite le cas de certains pays touchés par la pandémie du covid19.

«Dans tous les pays, on confine les gens testés positifs qui ont des formes bénignes, chez eux, en leur édictant les consignes jusqu'à ce qu'ils se rétablissent, ce n'est qu'au Sénégal seulement qu'on confine des gens dans des hôtels en dépensant beaucoup d'argent», soutient Dr Mamadou Mansour Diouf.

Crachant toujours ses vérités aux autorités sénégalaises, il dira : «Vous avez réussi à mettre la psychose dans la tête des gens à travers les cas communautaires, une création qui n'a aucun sens d'ailleurs.

Les gens assimilent maintenant un cas communautaire à la mort et ça n'a pas de sens». «Pendant ce temps, quand le Pr Moussa Seydi a parlé du dénuement le plus total du service de réanimation de Ziguinchor, on lui dit que «le linge sale se lave en famille». Mais, c'est un secret de polichinelle.

L'argent doit service à équiper les structures sanitaires et les masques vont tomber», dixit l'anesthésiste réanimateur.