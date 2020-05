Sénégal: Marches et grandes surfaces - Le Préfet de Dakar fixe le calendrier et les horaires

Le point quotidien du ministre de la Santé et de l'action sociale du 24 avril dernier indiquant la contamination de commerçants par le Covid-19, a permis aux autorités sanitaires de considérer les lieux de commerce comme étant des espaces favorisant la propagation du virus.

Ainsi pour faire face à cette inquiétude dans les lieux de commerces, Alioune Badara Samb, préfet de Dakar, a convoqué en réunion le 1er et le 03 mai tous les acteurs concernés dans les locaux de la préfecture de Dakar.

La rencontre a été sanctionnée par la sortie successive de deux arrêtés préfectoraux. En effet, l'arrêté n°000079 prescrit provisoirement certaines mesures dans les grandes surfaces.

Celui du n°000080 fixe provisoirement les jours et horaires d'ouverture des lieux de commerce règlementant les activités du commerce dans les lieux de commerce..

La propagation du virus constatée dans les lieux de commerce a mis les autorités sanitaires dans un état d'inquiétude énorme.

Pour barrer la route au coronavirus dans ces dits lieux, le préfet de Dakar Alioune Badara Samb a décidé par arrêté n°000079 et n°000080 de prendre des mesures de réglementation de l'activité commerciale dans ces mêmes lieux, conformément à l'arrêté ministériel n°008208 du mars 2020 portant interdiction temporaire de manifestation ou de rassemblements dans les lieux publics.

C'est en cela que son article premier de l'arrêté n°000079 prescrivant provisoirement certaines mesures dans les grandes surfaces indique qu' « il est prescrit la mise en place, par toutes les grandes surfaces, jusqu'au 02 juin 2020, d'un système de tickets permettant de limiter la présence simultanée de clients».

Le même arrêté informe aussi en son article 2 que « les grandes surfaces restent fermées les lundis, jusqu'au 02 juin 2020, afin de permettre la mise en œuvre d'opérations de nettoiement et de désinfection. Toutefois, en lieu et place du lundi 04 mai 2020, la fermeture se fera le mercredi 06 mai 2020 ».

Toujours dans le même document en son article 3, le préfet, Alioune Badara Samb, rappelle que «le port de masques de protection ainsi que les mesures de distanciation sociale restent obligatoires dans toutes les grandes surfaces», conformément à l'arrêté ministériel n°009137 prescrivant le port obligatoire de masque de protection dans certains lieux durant l'état d'urgence.

De plus, le préfet a fixé, à travers l'arrêté n°000080 en son article premier, les jours et horaires d'ouverture des marchés jusqu'au 02 juin 2020.

A en croire l'arrêté préfectoral, la vente de produits alimentaires uniquement se fait entre lundi, mercredi et vendredi de 08 heures à 17 heures. Par ailleurs, les autres commerces et activités non alimentaires seulement se feront les mardis et jeudis de 08 heures à 17 heures.

En plus, dira l'arrêté, «sont également concernés par cette mesure, d'une part, les boutiques et autres magasins situés dans l'environnement immédiat des marchés et, d'autre part, les lieux assimilables à des marchés comme, entre autres, le « parc Lambaye ».

L'article 03 indique pour sa part que « les lieux de commerce visés aux articles ci-dessus restent fermés, durant l'état d'urgence, le samedi et le dimanche, afin de permettre la mise en œuvre d'opération de nettoiement et de désinfection».

Toutefois, «sont exclues de ces restrictions, les pharmacies, les boulangeries et les boutiques de quartier », précise l'article 04 de l'arrêté préfectoral.