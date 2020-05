Sénégal: COVID-19 - Caritas Sénégal interrompt sa campagne... et vole au secours des populations

Dans un communiqué reçu hier, lundi, le secrétariat général de Caritas Sénégal fait savoir que «la pandémie du Covid19, qui sévit actuellement dans le monde et qui a fortement ébranlé tous les secteurs de notre société, nous oblige malheureusement à interrompre, ce lundi 04 mai 2020, cette campagne de collecte de fonds qui devait initialement mobilier surtout les communautés et structures de l'Eglise. Les mesures édictées sur les rassemblements ne l'auront pas permis».

Toutefois, Caritas Sénégal précise que «plus que jamais, elle reste mobilisée et se tient au chevet des plus démunis, des personnes en situation de précarité et des personnes âgées qui sont encore plus exposées à ce virus.

Elle est déterminée à porter assistance aux plus fragiles et faire ainsi face à l'urgence de ceux qui n'ont pas les moyens de satisfaire leurs besoins de base dans ce contexte de crise sanitaire dont les impacts socioéconomiques mettent en péril la situation de nombreuses personnes et familles entières».

Selon la même source: «Le montant collecté dans le cadre de la première mobilisation nationale pour le Fonds d'urgence Sénégal qui s'élève à dix millions trois cents vingtsept mille cinq cents francs (10.327.500FCFA) sera entièrement consacré à l'achat de vivres pour des familles démunies.

Les structures de santé catholiques engagées dans la prise en charge des personnes malades seront aussi soutenues par d'autres ressources mobilisées avec les partenaires».

Ceux-ci, poursuit le communiqué «sont par ailleurs déjà sollicités pour permettre à Caritas d'étendre son action d'appui à la sécurité alimentaire pour la période de soudure qui vient».

Parallèlement, «Caritas Sénégal, au nom des Evêques, exprime sa satisfaction et ses remerciements à toutes les personnes, structures et associations qui ont répondu à leur appel et fait preuve de générosité.

Saluant leur esprit de solidarité, Caritas Sénégal encourage les Sénégalais à continuer à se mobiliser davantage, surtout en ces moments difficiles de pandémie du Covid19, en faveur des plus pauvres parmi nous».

Cependant, Caritas Sénégal tient à informer le grand public et les institutions qu'«il est toujours possible de continuer à soutenir le Fonds d'urgence Sénégal par des contributions financières et matérielles pour lui permettre de poursuivre son action auprès des plus fragiles dont les besoins ne peuvent pas attendre»