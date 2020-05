Sénégal: Relations amoureuses en temps de COVID-19 et de couvre-feu - Trucs et astuces pour dompter le confinement partiel

La pandémie à coronavirus, en plus d'être un facteur de stress et de perturbation totale de notre vie quotidienne, met à rude épreuve la capacité d'adaptation des «couples célibataires» qui, en cette période de Covid-19, bon gré ou malgré, vivent une relation à distance imposée par les mesures barrières édictées et mises en places pour endiguer la propagation du virus.

Même si cette séparation est bien vécue chez certains, grâce aux moyens de communication virtuelle, il n'en demeure pas moins que pour d'autres, elle constitue une entrave à leur liberté de vivre pleinement leur amour.

A partir de témoignages recueillis, découvrez la vie amoureuse de différents «couples célibataires» en cette période de pandémie.

Entre restrictions des déplacements surtout inutiles, mesures de distanciations sociales, état d'urgence et couvre-feu, le Coronavirus (Covid-19) a complètement chamboulé l'harmonie des «couples célibataires».

En cette période épidémiologique ou le concept «Restez chez vous» est pratiquement dans toutes les bouches, ou presque, rendre visite à son partenaire n'est pas du tout chose aisée.

Mieux, cet acte jadis courtois peut être aujourd'hui assimilé à de l'incivilité ou écart de conduite, vu que le virus ne se déplace qu'avec l'aide des personnes qui l'amènent partout.

RECOURS AUX MOYENS DE COMMUNICATION VIRTUELLE

Pour maintenir ou raviver la flemme (de l'amour), beaucoup de couples se servent des applications numériques (WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Microsoft, Zoom... ) pour vivre leur amour au quotidien et préserver leur intimité. Yacine* en est une illustration parfaite.

Entre appel téléphonique et messages à longueur de journée, elle supporte bien cette solitude imposée par Covid-19 qui a conduit à l'état d'urgence doublé de couvre-feu.

«Avec le couvre et la maladie, mon petit ami et moi, on n'arrive plus à se voir, parce qu'on est tous les deux occupés et éloignés l'un de l'autre. Donc, le plus souvent, on discute via WhatsApp ; on s'envoie des messages, des audio. Et, la nuit, on passe des appels vidéo jusqu'à 1h ou 2h maximum.

Voilà, c'est ça notre routine», explique-t-elle. En revanche, cette possibilité de combler ce manque affectif via les réseaux sociaux nécessite un grand privilège socioéconomique. Chose qui n'est pas évidente, en cette periode où la quasi-totalité des activités sont au ralenti.

Mais Amadou Makhtar, malgré ses faibles moyens du bord fait la croix et la bannière pour entrer en contact instantanément avec sa petite amie qu'il nomme affectueusement «mon bébé». «Avec cette pandémie, rien n'est plus comme avant.

D'habitude, les samedis, je passais du bon de temps avec «mon bébé», on allait au resto, on s'amusait.

Mais, maintenant, ce n'est plus possible et je fais de mon mieux pour lui recharger chaque semaine 2000 F de crédit et on discute via appel vidéo chaque soir. Et j'ai comme l'impression qu'elle est couchée à côté de moi et ça me soulage», a-t-il laissé entendre.

QUAND LES RELATIONS AMOUREUSES DEVIENNENT UNE ISSUE POUR S'ECHAPPER DU «CLIMAT TOXIQUE» DE LA FAMILLE

Vivre une relation à distance n'a jamais été un fait envisageable pour Sarata ; se voir régulièrement avec son copain a été son bouée de sauvetage et son passe-temps favori pour s'échapper de son climat familial conflictuel et toxique.

Elle vit aujourd'hui très mal ce manque affectif. «Je suis en détresse totale, je vis dans une famille polygame et c'est dispute sur dispute. Du coup, je me sens trop à l'étroit dans ma propre demeure.

Au début du couvre-feu, j'ai essayé une fois de passer la journée avec lui, mais j'ai tout de suite arrêté d'autant plus que mon petit copain est asthmatique, donc une personne vulnérable.

On a pris cette décision, malgré nous, pour se protéger mutuellement», témoigne-t-elle. Avant de poursuivre : «on a jamais été adepte des communications virtuelles parce qu'on avait le temps de se voir ; mais maintenant on est obligé d'en faire recours.

Parfois, tard dans la nuit, je m'isole sur la terrasse, sous prétexte de prendre de l'air, et on émet des appels vidéos, parfois allant même à stimuler notre imagination sexuelle jusqu'à nous soulager. J'y ai pris maintenant du goût, c'est ma drogue douce et un moyen pour moi de me libérer l'esprit».

LA TECHNOLOGIE, UN MOYEN DE RAFFERMISSEMENT DES LIENS

Fatou Sidibé, quant-à elle, a axé l'épanouissement de sa relation actuelle sur l'échange verbale. Entre causerie sur l'actualité, sur les réalités de la vie et d'autres sujets et angles de discussion, elle a découvert son «damél», comme elle aime l'appeler, sous d'autres facettes.

«Mon copain, je ne le vois pas actuellement, mais cette situation a raffermi nos liens ; ça nous a permis de beaucoup communiquer et de mettre en place des projets.

En ce moment même, je peux dire que mon estime envers sa personne a grimpé de plusieurs échelons, grâce à son intelligence, son sens du discernement, etc. Et tout ça, à mon plus grand bonheur... Ah, que je l'aime !», se réjouit-elle fièrement

LES «MAITRESSES D'HOMMES MARRIES», LES PLUS GRANDES PERDANTES...

Le confinement partiel est aujourd'hui une mesure de graduation entre «maîtresse d'un homme marié» et femme/ épouse légale. Ces dernières se réjouissent, depuis l'instauration du couvre-feu, de la présence permanente de leurs maris infidèles.

L'heure n'est plus au prétexte pour des sorties nocturnes, et mêmes diurnes pour certains, avec l'adoption du télétravail pour la plupart, au plus grand bonheur de leurs épouses qui donneraient le monde entier pour que cette situation s'éternise, confient certaines d'entre elles.

En contrepartie, les maîtresses, reléguées au second plan, subissent les contre coup du confinement. Une occasion pour Aïssatou, qui est maîtresse depuis bientôt 2 ans, de craindre pour l'avenir de son couple. «Bien vrai que c'est un choix et je l'assume, mais cette situation m'a montré que cette relation ne tient même pas d'un fil.

Et j'ai aussi des amis qui sortent avec des hommes mariés et qui se retrouvent également dans la même situation. Mon «homme», je l'entends à peine une ou deux fois la journée, alors qu'auparavant, on se voyait fréquemment parfois la nuit et des fois mêmes à ses heures de pause.

Mais, avec l'- heure de la descente ramenée à 15h tout cela devient impossible. Et quand il rentre chez lui, plus d'appels ni de messages parce que sa femme est très possessive», se désole-telle.

*Les prénoms utilisés sont, en majorité, des emprunts, pour garder l'anonymat