Congo-Brazzaville: COVID-19 - La Fondation Burotop Iris offre des vivres et non-vivres aux étudiants

Les produits alimentaires et accessoires de prévention contre le Covid-19 ont été remis le 4 mai aux étudiants de l'Université Marien-Ngouabi, résidant aux campus de l'Ecole normale supérieure (ENS), de Tchélima et de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM).

Ce don est constitué, entre autres, du riz, sucre, lait, huile, boîtes de conserve, spaghettis et biscuits ainsi que des produits essentiels (savons, masques et eau de javel). S'exprimant au nom des bénéficiaires, Danielle Pandet a rappelé que ce geste réconfortait l'assistance à l'égard de des étudiants en cette période de crise sanitaire.

« Nous vous remercions pour ce geste salvateur et vous promettons d'en faire bon usage. Nous souhaitons qu'il y ait une forte collaboration entre vous et nous après ce moment de confinement pour une meilleure solidarité », a-t-elle souhaité.

Réceptionnant, de son côté, le don pour le compte des 107 étudiants du campus de l'ENAM, Thierry Ledamba s'est félicité de la marque de générosité des donateurs. « Ce geste de la Fondation Burotop Iris nous va droit au cœur. Nous pensons que la quantité du don reçu nous permettra de passer toute la période de confinement. C'est un geste louable », a dit le président des étudiants du campus de l'ENAM.

Il a fait savoir que ces étudiants vivaient grâce à la solidarité et l'appui du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, de la députée de la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto, Charlotte Opimbat.

Représentant la Fondation Burotop Iris, Zeina Tarhini, a rappelé le sens de ce geste en ces termes: « En cette période de crise sanitaire, la Fondation Burotop Iris œuvre pour aider les plus fragiles afin de faire face aux difficultés du quotidien. En plus des actions menées actuellement auprès de 3000 familles de Brazzaville et de Pointe-Noire en faisant don des produits alimentaires, nous avons décidé de venir en aide à toute la communauté estudiantine de l'Université Marien-Ngouabi ».