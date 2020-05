Afrique: Groupe Southbridge - Dr Frannie Léautier nommée associée principale

Le groupe SouthBridge ("SouthBridge" or "le groupe") , une société panafricaine de services financiers de premier plan offrant des solutions à des entreprises publiques et privées à travers l'Afrique , annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Frannie Léautier au poste d'associée principale, ayant siégé avec succès en tant que membre non exécutif du conseil d'administration ainsi que présidente du comité des risques et d'audit du conseil d'administration du groupe.

Selon un communiqué de presse, Dr. Léautier sera responsable du développement commercial et poursuivra l'ambitieuse stratégie de croissance du groupe dans les marchés à forte demande de services-conseils. Elle assumera également la responsabilité des activités d'investissement.

«Dr. Léautier est une experte reconnue et très expérimentée dans le domaine de la finance et du développement. Elle possède une longue expérience mondiale de la direction et de la transformation d'organisations dans les sphères privée, publique et à but non lucratif.

Elle a occupé divers postes de direction au sein du groupe Trade and development Bank (Tdb), dont ceux de vice-présidente du conseil d'administration et conseillère spéciale auprès du président avant de devenir la première directrice des opérations de la Tdb.

Elle a également dirigé les activités de gestion d'actifs du groupe Tdb, notamment le lancement récent d'un produit unique pour le financement du commerce en Afrique », lit-on dans le document.

Dr. Léautier est diplômée du Massachusetts Institute for Technology (MIT), où elle a obtenu un master en transport et un doctorat en systèmes d'infrastructure. Elle a ensuite travaillé au sein du groupe de la Banque mondiale, où pendant ses 15 ans de carrière, elle a occupé divers postes financiers de haut niveau dans l'ensemble du groupe.

Frannie a été vice-présidente pendant près de sept ans de son mandat à la Banque mondiale, et a également remporté plusieurs prix pour son soutien et ses contributions exceptionnels. Elle a également été première vice-présidente de la Banque africaine de développement.

« Au nom du groupe, je suis ravi d'accueillir Dr Léautier en tant qu'associée principale. « Femme d'affaires accomplie et dotée d'une vaste expertise, elle n'est pas étrangère au groupe, ayant occupé avec succès plusieurs fonctions au sein de celui-ci.

Alors que nous continuons à connaître une forte croissance, Dr. Léautier mettra à profit son expérience pour nous aider à élaborer des stratégies qui nous permettront d'atteindre notre objectif de relier l'excellence mondiale aux connaissances locales. », a commenté Dr. Donald Kaberuka, directeur associé de SouthBridge.

« Le groupe a connu une excellente croissance ces derniers mois en raison de la demande du marché pour les services que nous proposons. « Cette croissance est due singulièrement à notre talent interne et nous sommes ravis de pouvoir compter sur les compétences du Dr Léautier pour le compléter.

Alors que nous cherchons à poursuivre la croissance de notre offre de services, son expérience diversifiée sera essentielle pour garantir que le groupe affine correctement notre stratégie ainsi que nos activités d'investissement. », a ajouté Lionel Zinsou, directeur associé de SouthBridge.

Dr. Frannie Léautier, a également commenté : « SouthBridge est une organisation exemplaire qui, bien que fondée il y a seulement trois ans, a déjà fourni des solutions innovantes aux secteurs public et privé à travers l'Afrique.

« Je me réjouis donc de mettre mon expérience au service du groupe à plein temps, en me concentrant principalement sur le développement de stratégies pour le développement commercial. De plus, alors que nous entrons dans une période d'incertitude due à la nouvelle pandémie de coronavirus, je reste prudemment optimiste, non seulement quant à la capacité du groupe à poursuivre sa croissance, mais aussi à fournir des solutions sur la manière de surmonter et d'atténuer son impact. »