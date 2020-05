Libye: El-Sarradj appelle à une reprise urgente du dialogue politique sous l'égide de l'ONU

Tripoli — Le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale (GNA), Fayez Al-Sarraj, a plaidé mardi pour une reprise urgente du dialogue politique interlibyen sous l'égide de l'ONU, invitant à un compromis autour d'une feuille de route inclusive et un processus politique réunissant tous les Libyens.

M.Al-Sarraj a mis l'accent sur l'impératif de "converger autour d'un processus politique réunissant les Libyens, soit par une révision de l'entente politique et la mise en place d'un conseil présidentiel composé d'un président, de deux vice-président et d'un chef de gouvernement indépendant, soit par consentement sur un processus constitutionnel et l'organisation de la Présidentielle dans les plus brefs délais", lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook du Bureau d'information du Conseil présidentiel.

Le communiqué a comporté également une invitation à l'ensemble des parties et forces politiques afin "d'assumer leurs responsabilités pour mettre un terme à la division".

La Libye est secouée par une crise politique marquée par l'affrontement entre le Gouvernement d'entente nationale reconnu par l'ONU et le gouvernement parallèle à l'est du pays soutenu par Haftar, et ce depuis le renversement du régime de Mouammar Kadhafi en août 2011.