Algérie: Algérie Poste invite ses clients à récupérer la carte monétique "EDAHABIA"

Alger — Algérie Poste a appelé mardi ses clients ayant formulé une demande d'obtention de la carte "EDAHABIA" ainsi que les détenteurs de cette carte monétique dont la validité a expiré à se rapprocher des bureaux de poste afin de récupérer leurs nouvelles cartes.

Algérie Poste a rappelé dans un communiqué, que les cartes expirées sont "automatiquement re-fabriquées" et "expédiées vers les bureaux de poste, suivant l'adresse du client associée à son dossier CCP", affirmant la possibilité de "la réexpédition de la carte, depuis le bureau de poste où elle se trouve vers un autre bureau de poste choisi par le client, moyennant le formulaire (CIB 755), disponible aux bureaux de poste et téléchargeable sur le site : www.poste.dz".

Ce formulaire doit être renseigné et introduit au niveau du bureau de poste choisi pour recevoir la carte, a souligné Algérie Poste tout en précisant que "la carte renouvelée ne nécessite pas la réédition du code Pin, le code initial reste valable et qu'il est possible de suive l'état de fabrication de la carte +EDAHABIA+ à travers le lien internet (edcarte.poste.dz), accessible sur le site : www.poste.dz".

"Les clients n'ayant pas introduit un numéro de téléphone portable au dossier de la carte +EDAHABIA+, ou ceux ayant modifié leur numéro, sont priés d'introduire leur numéro de téléphone à travers le Guichet

Automatique (GAB) ou à travers le site : E-CCP, afin de recevoir des notifications par SMS, sur la situation de leur carte", a ajouté Algérie Poste dans son communiqué, soulignant que, pour des raisons de sécurité des comptes, les cartes monétique non récupérées dans un délai de six (06) mois, à compter de la date de leur arrivée au bureau de poste, sont "redirigées vers le Centre national de fabrication et personnalisation des cartes EDAHABIA".