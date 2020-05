Mali: 37 jours que je n'ai pas de nouvelles de mon père soumaïla cissé(bocar cissé,mali )

interview

Cela fait 40 jours (depuis le 25 mars 2020) que l'opposant malien, Soumaïla Cissé est détenu par des inconnus dans la circonscription électorale de Niafunké (région de Tombouctou/au nord du Mali) alors qu'il était en campagne électorale en vue des élections législatives du 29 mars et 19 avril 2020. Interrogé le 1er mai 2020 par la chaîne BBC, son fils aîné, Bocar Cissé, analyste financier à Abidjan dit ne pas avoir des nouvelles de son père depuis 37 jours.

Monsieur Cissé, bonjour. Quelles ont été les dernières nouvelles que vous avez eu de votre père ?

Les dernières nouvelles datent du 3 avril 2020 lorsque les autres membres de la délégation ont été libérés par les ravisseurs. Ceux-ci nous ont expliqué les circonstances de l'enlèvement ; ils nous ont expliqué qu'ils ont été séparés dès le premier jour.

Est-ce que vous savez exactement qui l'a enlevé ?

Nous ne savons pas exactement qui l'a enlevé. À ce jour, aucun groupe n'a fait de revendication.

Est-ce que vous êtes sûr qu'il est toujours en vie ?

Nous avons des informations par personnes interposées qui nous rassurent, mais à ce jour nous n'avons pas pu communiquer avec lui, nous n'avons eu aucune preuve de vie en tant que famille, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit.

Est-ce que vous avez l'impression que les autorités, les organisations internationales font assez pour retrouver votre père ?

On a été à plusieurs fois rassuré par le gouvernement du Mali, par la MINUSMA, maisau delà de ça nous n'avons pas d'information sur une potentielle négociation, nous ne savons même pas s'ils sont en contact avec les ravisseurs ou pas.

Le gouvernement a mis en place une cellule spéciale, il me semble

Oui, le gouvernement a mis en place une cellule de crise dirigée par l'ancien premier ministre ; monsieur Maiga, les autres membres de la cellule ont été nommés, le décret est signé seulement le 30eme jour après l'enlèvement.

Est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu l'enlever, est ce que vous avez des soupçons ?

La zone où le rap s'est passé, est une zone connue pour être fréquentée par plusieurs groupuscules armés. Par contre à ce jour il n'y a eu aucune revendication. On ne peut pas pointer du doigt tel ou tel groupe.

Vous, vous excluez totalement une entrave politique sur cet enlèvement

Je veux éviter d'accuser qui que ce soit, mais mon père est un homme politique, il est député élu de la région d'Afounké et il est allé en campagne après avoir eu assurance du gouvernement et des organisations internationales au Mali comme quoi la sécurité serait garantie. Il est en même temps le leader de l'opposition ; il est le chef de file de l'opposition. Il est le challenger du président actuel du Mali, donc je me dirai un enlèvement le concernant a forcément un volet politique mais je ne saurais pointer du doigt qui que ce soit.

Pour vous, votre père n'a pas pris de risque inconsidéré en voyageant dans cette région.

C'est une région qui est sa région natale, il a l'habitude de voyager dans cette région sans problème.

Si vous avez un message à lancer aux autorités ou à la Minusma aujourd'hui çaserait quoi ?

C'est de demander aux autorités de faire encore plus d'effort. Déjà nous donner des nouvelles et qu'il puisse être libéré dans les meilleurs délais. Nous sommes inquiets pour sa santé, pour sa sécurité et cela fait 37 jours que nous n'avons pas de nouvelles, c'est assez dur pour tous les membres de sa famille, son épouse, ses enfants, son frère, ses sœurs et ses camarades, ses amis ainsi ses collaborateurs.

Vous en tant que fils vous vous sentez comment depuis cet enlèvement ?

Aucun mot ne fera justice à la manière dont je me sens. Beaucoup d'angoisse, de la peur de l'incertitude et c'est vraiment très difficile pour moi comme pour tous ceux qui tiennent à lui. On a besoin de lui, sa famille a besoin de lui, le peuple malien a besoin de lui.

Nous demandons en ce mois de ramadan qu'on fasse l'effort de le libérer.

Merci beaucoup monsieur Cissé

Merci madame