Togo: Richesse patrimoniale

A l'occasion de la Journée du patrimoine mondial africain, la directrice nationale du patrimoine. Lucie Tidjougouna, a assurer sa conservation pour en faire un vecteur culturel et touristique de premier plan.

'La gestion des patrimoines doit se faire en synergie avec les communautés, il s'agit donc d'une gestion participative', explique Mme Tidjougouna.

Le Togo a la chance de disposer de sites exceptionnels comme Koutammakou (nord du Togo), classé au patrimoine mondial de l'Unesco ou la Maison des esclaves d'Agbodrafo.

Confrontées à diverses menaces contemporaines, telles que le changement climatique, le développement incontrôlé, le braconnage, les troubles civils et l'instabilité, de nombreuses merveilles de l'Afrique risquent de perdre leur valeur universelle exceptionnelle. Il est donc plus urgent que jamais que ce patrimoine irremplaçable soit protégé et préservé pour le bonheur des générations futures.

L'UNESCO est déterminée à mener les efforts sur le plan international afin de tirer parti du vaste potentiel du patrimoine culturel et naturel de l'Afrique en tant que force pour la réduction de la pauvreté et la cohésion sociale, et moteur du développement durable et de l'innovation.

Cette journée internationale vise à accroître la sensibilisation mondiale au patrimoine africain, en mettant l'accent sur les jeunes, et à mobiliser une coopération renforcée pour sa sauvegarde aux niveaux local, régional et mondial.