Ile Maurice: COVID-19 - Travailler ensemble pour sortir plus fort de cette crise

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, dans une déclaration à l'Assemblée nationale, a appelé la population à s'unir pour ensemble combattre et gagner le combat contre le Covid-19, et sortir plus fort de cette crise sanitaire et économique.

« Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement seul d'endiguer la propagation de la maladie. Chaque Mauricien a un rôle à jouer pour que le pays réussisse l'ère après Covid-19 », a martelé M. Jugnauth. Il a enjoint le public à rester vigilant et en état d'alerte maximum.

La discipline et le respect strict des règles de distanciation et de directives sanitaires sont les éléments requis pour mettre le virus en échec et empêcher une résurgence de la maladie.

Reprise partielle des activités

Le chef du gouvernement a affirmé que les efforts des autorités et de la population ont contribué à freiner la progression du virus d'où l'assouplissement des restrictions et une reprise par étapes des activités économiques.

Toutefois, il a maintenu qu'au centre de la stratégie et les plans d'action concernant la réouverture se trouve la protection continue de la santé publique, qui reste la priorité absolue.

"Nous ne pouvons prendre aucun risque par rapport à la sûreté et la sécurité de notre population ; c'est pourquoi nous avons pris l'option d'une approche prudente avec le prolongement de la période de couvre-feu et une réouverture progressive des activités économiques », a-t-il fait ressortir.

Le rapatriement des ressortissants mauriciens de l'étranger

Le Premier ministre a aussi soutenu que le gouvernement est très sensible au sort des concitoyens bloqués à l'étranger, et s'attèle actuellement à leur retour progressif, malgré les contraintes liées aux restrictions sur les vols internes et internationaux, et la fermeture des frontières dans les pays où ils se trouvent. Ainsi, 150 ressortissants mauriciens coincés à Mumbai et Delhi sont attendus le 9 mai 2020.

« Le gouvernement fait de son mieux pour fournir le soutien nécessaire à ces quelque 3 000 Mauriciens, en particulier les membres d'équipage travaillant sur des navires de croisière hébergés dans 41 ports à travers le monde », a précisé M. Jugnauth. Il a ajouté que des consultations sont en cours avec les compagnies de croisière pour assurer leur sécurité, bien-être et bonne santé.

Gestion transparente de la crise sanitaire et économique

Selon le Premier ministre, la crise liée au Covid-19 est gérée de manière transparente, pour preuves des points de presse quotidiens afin de tenir la population informée de l'évolution de la situation aux niveaux national et international, des exercices de questions-réponses avec les médias à travers une plateforme virtuelle, et des déclarations à la nation pour communiquer les principales décisions du gouvernement concernant le confinement et couvre-feu sanitaire.

En outre, M. Jugnauth a évoqué la panoplie de mesures nécessaires et courageuses mises en place et couvrant tous les secteurs, allant de casser la chaîne de transmission du Covid-19, tout en atténuant l'impact de la pandémie et du confinement sur la population, en particulier, les familles les plus vulnérables, jusqu'à soutenir les entreprises. Il a rappelé que les services essentiels ont poursuivi leurs opérations à travers l'implémentation du permis de déplacement et la mise en œuvre de dispositifs préventifs comme recommandée par l'Organisation internationale du Travailafin de protéger la santé de tous les employés des secteurs public et privé.

Hommage aux travailleurs en première ligne

Le Premier ministre a tenu également à rendre hommage à l'engagement, au dévouement, au courage et au professionnalisme de tous les travailleurs en première ligne, notamment le personnel de la santé, les membres de la force policière, les employés d'autres services essentiels et tous ceux qui mènent la lutte contre le Covid-19.

La coopération, la compréhension et la discipline de la grande majorité de la population pendant la période du couvre-feu ont été saluées par M. Jugnauth. Il a remercié toutes les personnes, organisations et pays partenaires pour leur aide précieuse et leurs dons.

Aux familles endeuillées par la mort de l'un des leurs, le Premier ministre a expriméses plus sincères condoléances.

#ResOuLakaz #BeSafeMoris