Congo-Brazzaville: Faitout Maouassa - Le Franco-Congolais veut poursuivre avec Rennes

Courtisé par de gros clubs européens, Faitout Maouassa affirme vouloir rester au Stade Rennais la saison prochaine. Intéressant Newcastle United ou encore Manchester United, le Franco-Congolais a assuré se sentir bien à Rennes qui va disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

C'est l'une des grosses révélations de la saison. De retour d'une saison dernière pleine avec Nîmes, Faitout Maouassa s'est imposé comme une valeur sûre sur le côté gauche de la défense rennaise. Titulaire incontestable, le latéral aurait également tapé dans l'œil de gros clubs d'Europe, dont Manchester United. Pour autant, le joueur de 21 ans n'envisage pas un départ la saison prochaine.

Interrogé sur son avenir, le Congolais prône la continuité au Stade Rennais. « Forcément, avec la saison qu'on a faite, on est tous un peu sollicités. Mais personnellement, je suis bien à Rennes. Cette année, il y a la Coupe d'Europe, il n y a pas vraiment de raison que je parte. Je me sens super bien ici. L'interêt de Manchester United ? Franchement, ça ne me monte pas à la tête. Oui, ça me fait plaisir, je ne vais pas te mentir. Ça me fait vraiment plaisir de voir que des clubs comme ça s'intéressent à moi. C'est vraiment que du bonheur. Mais comme je te l'ai dit, je me sens super bien à Rennes et je garde les pieds sur terre », a confié Faitout Maouassa à l'occasion d'un entretien vidéo organisé avec Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot.