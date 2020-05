Togo: Les 72 tracteurs mis à disposition des agrégateurs togolais financés sous forme de crédit-bail par African Lease Togo

Depuis la semaine dernière, le ministère de l'Agriculture par le biais d'une cérémonie a officialisé la mise en disposition des agrégateurs togolais de 72 tracteurs dans le cadre du déploiement du PRA Covid-19 (Plan de Riposte Agricole Covid-19).

Présent au Togo où elle a reçu l'agrément d'exercer en qualité d'établissement financier à caractère bancaire, cette compagnie de crédit-bail, African Lease Togo (ALT), est engagée depuis 2019 à accompagner le gouvernement dans l'optique de booster la politique agricole en signant une convention avec MIFA (Mécanisme Incitatif de Financement Agricole) fondé sur le partage de risques pour un montant de 1.800.000.000 FCFA pour l'acquisition des tracteurs et des accessoires.

Et c'est cette convention qui s'est concrétisée le 28 Avril dernier à Lomé par la mise à disposition des agrégateurs de 72 tracteurs et accessoires sous forme de crédit-bail, pour le compte de la campagne agricole 2020-2021.

Pour l'occasion le 28 Avril dernier, on pouvait constater aux côtés du ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique, Koutéra Bataka, la présence de l'Administrateur Directeur Général de African Lease Togo, Toussaint A. Sossou, et du Directeur Général du KFB, Abdel Kader Bouraima.

Se prononçant pour l'occasion sur ce crédit-bail accordé aux agrégateurs togolais, le responsable d'African Lease Togo a indiqué que « l'Axe 2 du PND est relatif au développement des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d'industries extractives, et cet axe fait bien partie de notre domaine d'intervention »

. Aussi, avait-il assuré de ce que sa structure est bien disposée « à soutenir le Togo dans cet ambitieux plan ».

« Nous allons y travailler, non seulement dans l'intérêt des agrégateurs mais aussi pour tous les Togolais. MIFA va accompagner ces derniers pour faciliter le remboursement », a-t-il conclu.

On en retient au passage que les bonnes raisons qui ont décidé les autorités togolaises à faire confiance à ce partenaire (African Lease Togo) et à contracter avec lui pour mettre à disposition des agrégateurs ces 2 tracteurs pour le compte de la campagne 2020-2021, ne sont entre autres que la rapidité, la souplesse, l'autonomie et la solution sur mesures dont elle a fait montre.