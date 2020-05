Ile Maurice: Ligotée, bâillonnée et agressée à coups de ceinture par son mari

«Mo pou trans to la gorg.» Armé d'un hachoir, ce planteur de 44 ans s'en prenait ainsi à son épouse avant de la traîner de force dans le salon. Cette scène s'est déroulée dans le village de Bramsthan samedi après-midi 2 mai.

Le mari a poussé sa femme, âgée de 34 ans, sur un sofa et lui a ligoté ses mains et ses pieds. Pour l'empêcher de crier, il l'a également bâillonnée et lui a ensuite infligé plusieurs coups de ceinture sur le corps. Il l'a également giflée au visage.

La trentenaire ne doit son salut qu'à son fils, un adolescent de 16 ans qui est venu à son secours.

Ce n'est que lundi matin que la victime s'est rendue au poste de police de Flacq pour porter plainte contre son bourreau. Ce dernier a été arrêté aux alentours de midi le même jour par les éléments de la Special Anti-Robbery Squad de la division est, menée par le sergent Rakesh Luchmun. Il a été présenté ce mardi devant le tribunal de Flacq et répond d'une accusation provisoire de violences domestiques.

Mais pourquoi s'en est-il ainsi pris à son épouse ? Le mari l'accuse en fait de lui être infidèle. Dans sa plainte la victime a expliqué qu'elle est mariée religieusement et civilement avec ce planteur depuis 17 ans. Et qu'elle subissait les coups et les insultes de son époux qui est alcoolique depuis qu'elle est mariée.

A plusieurs reprises elle avait, du reste, dénoncé son époux pour violences domestiques au poste de police de Flacq.