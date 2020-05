Soudan: La paix approche à grands pas dans les deux régions et au Soudan

Damazin — Le chef du MPLS, Malik Aqar a affirmé que la paix est à la porte dans les deux régions et au Soudan, et que le SPLM qui a combattu pendant plus de trois décennies connaît le sens de la guerre et le sens de la paix.

Lors de la réception de la direction du Mouvement populaire pour la libération du Soudan (MPLS) lundi, un convoi d'aide humanitaire, conduit par les Forces de Soutien Rapide (FSR) dans les zones du mouvement dans la région du Nil bleu (Oulu), "Les Forces de soutien rapide sont des forces soudanaises et sont arrivées sur les lieux du mouvement avec des motifs humanitaires." a ajouté Malik Aqar.

Aqar a déclaré: "Nous devons développer ce nouvel esprit entre nous et construire une armée nationale de tous les soldats soudanais, avec différentes configurations de forces armées, FSR et des mouvements de lutte armée, une armée qui reflète la diversité et préserve l'unité du Soudan." Il a souligné la volonté du mouvement populaire de préserver l'unité du Soudan.

Aqar a envoyé des messages aux forces de la liberté et du changement et les a invitées à faire preuve de responsabilité et de coordination entre elles et les mouvements de lutte armée et de ne pas courir derrière l'agenda partisan étroit, car elles gâchent la saveur de la révolution et son atmosphère positive, et que le fait d'occuper les postes constitutionnels et exécutifs ne résoudra pas le problème du Soudan sans répondre à la question historique Comment gouverner le Soudan? Avant ; qui à gouverner le Soudan.