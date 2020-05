Comores: Ali Ahamada - Les grandes ambitions du Comorien

En tête de leur groupe de qualifications, les Comores rêvent d'une première participation à la CAN. Et avec eux, Ali Ahmada, gardien de buts des Coelacanthes.

« On a très bien démarré cette campagne éliminatoire. On s'est donné un maximum de chances de pouvoir se qualifier. Ça va nous permettre d'emmagasiner un maximum de confiance pour aborder les matchs restants et de se mettre dans la meilleure des positions possibles pour participer à cette compétition de la Coupe d'Afrique des nations« , confie l'ex joueur de Toulouse à Al Watan.

Avec 4 points, les Comores dominent le groupe devant l'Egypte, le Kenya et le Togo. Les Coelacanthes devaient jouer le Kenya en mars avant le report des journées à cause du coronavirus. « Maintenant, les cartes sont entre nos mains. C'est à nous de rester concentrés, disciplinés et avoir la même motivation qu'on a pu avoir durant les précédents matchs« , ajoute Ahamada.