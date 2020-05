Cote d'Ivoire: COVID 19 - Charles Jérôme Gauze aux côtés des populations de la sous-préfecture centrale de Daloa

Le député de Daloa-commune et sous-préfecture , Charles Jérôme Gauze est au premier plan dans la guerre contre le coronavirus dans le département de Daloa .

Après avoir équipé les 35 villages de la sous-préfecture centrale et une dizaine de campements de Daloa de kits sanitaires pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19, les 23 et 24 mars derniers, le député Charles Jérôme Gauze dont l'objectif est de zéro cas de Covid-19 dans les villages et campements de la sous-préfecture de Daloa multiplie les actions.

Dans cette dynamique, le député Charles Jérôme Gauze s'appuyant sur la chefferie pour mener à bien la campagne de sensibilisation des populations sur le respect des mesures-barrières pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 a mis à la disposition de la chefferie le samedi 25 avril 2020 , un important fonds pour le renouvellement des savons, des gels désinfectants, des mouchoirs jetables etc... pour une période de trois mois .

Le député a procédé également à la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans plusieurs villages comme c'est le cas au Ghana.

" Nous avons équipé 08 villages des dispositifs de sonorisation en attendant d'étendre cette opération progressivement dans les autres villages de la sous-préfecture ", a-t-il indiqué.

Et de souligner : « ces dispositifs composés des haut-parleurs dans tout le village permettront de sensibilisation les populations de façon permanente sur les mesures barrières de lutte contre le Covid-19 en faisant passer les messages donnés par les autorités ».

Le chef de Brizéboua, Bahi Bouabré a témoigné sa reconnaissance au député pour toutes ses actions qui visent à protéger les populations de sa circonscription " Je ne pouvais rester muet à ce que tu viens de faire pour moi et toute la population de Brizéboua.

Le don de l'émetteur que tu viens de faire après tout ce que tu as fait précédemment pour la pandémie à coronavirus, prouve l'amour et le souci de bien-être de tes parents que nous sommes. Toute la population de Brizéboua te dit merci. Je loue particulièrement le seigneur tout-puissant, afin qu'il te protège et te donne de santé ", a dit le chef de Brizéboua .