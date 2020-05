Soudan: Al Mahdi - Le gel de nos activités n'est pas émotionnel ou utilitaire du parti

Khartoum — L'Imam Al-Sadiq al-Mahdi, chef du Parti national Umma, a déclaré que le gel de ses activités dans toutes les structures des Forces de la liberté et du changement n'était pas émotionnel et ne cherche pas un intérêt partisan, mais résulté plutôt d'un diagnostic objectif de l'état du pays et l'opportunité offerte par la détérioration des conditions pour les forces d'apostasie et pour ceux qui soutiennent.

Dans un communiqué de presse qu'il a publié mardi, Al-Mahdi dit: "Aux collègues a tous les endroits, nous apprécions ce que nous avons accompli ensemble au profit de la nation, et qui a conduit au succès de la révolution populaire, et la porte a été ouverte pour le entrée dans une nouvelle étape historique qui élimine l'héritage sombre et mobilise les énergies pour construire une patrie de démocratie, de paix, de développement et de justice. "