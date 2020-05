Cote d'Ivoire: COVID 19 - Lancement de l'opération de distribution de masques

Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la défense, assurant l'intérim du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a procédé, le mardi 5 mai 2020 à l'auditorium de la Primature d'Abidjan-Plateau, au barrières aux populations dans la lutte contre le Coronavirus.

« Le président de la République, son excellence Monsieur Alassane Ouattara, a instruit le gouvernement d'œuvrer diligentement pour la disponibilité et la distribution à titre gratuit des masques aux populations les plus exposées, en priorité le personnel de la santé, les forces de défense et de sécurité.

L'opération de distribution lancée ce jour, permettra de renforcer la prévention et freiner ainsi la propagation du virus grâce au soutien apporté aux populations les plus exposées et les plus vulnérables. Au total ce sont plus de 17 catégories de bénéficiaires représentant une population d'environ un million 129 mille 516 personnes.

Ce sont donc environ 22 millions de masques qui seront distribués à ces personnes correspondant à la couverture de leur besoin en masques sur 15 jours( une période renouvelable : Ndlr)», a indiqué le ministre d'État, Hamed Bakayoko. Selon lui, les bénéficiaires de ces masques sont entre autres le personnel de santé, les forces de l'ordre, les dockers, les transporteurs.

Également les journalistes, les personnes en situation de handicap, les enfants en situation de rue, les mairies, les étudiants.

Il a également mis la population en garde contre l'utilisation des masques usagers :«J'exhorte la population à s'approprier le port systématique du masque à chacune de leurs sorties et en faire un usage correct et responsable en ne déversant pas dans les rues, les masques usagers.

C'est important de le dire et d'insister : il ne faut pas réutiliser les masques usagers. Nous sommes en train de travailler sur un mécanisme pour récupérer les masques usagers afin de les détruire.

Donc il est très important pour notre population de ne pas réutiliser les masques déjà utilisés . J'en appelle donc à la responsabilité de chacun et à l'implication de tous pour une lutte efficace contre cette pandémie. C'est ensemble et dans la discipline que nous parviendrons à vaincre cette maladie».

Au nom des communes bénéficiaires, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), le ministre Danho Paulin, a traduit sa reconnaissance au premier ministre et au gouvernement pour la disponibilité et la gratuité des masques. « Les mesures barrières constituent la seule solution efficace contre la maladie à Coronavirus, et en particulier le port de masque obligatoire.

C'est pourquoi les maires se réjouissent de ce jour de la disponibilité des masques, surtout leur gratuité pour nos populations les plus exposées.

En leur nom donc, je voudrais vous exprimer notre gratitude, notre reconnaissance et surtout notre fierté de savoir que le gouvernement de Côte d'Ivoire réagit avec la plus grande attention par rapport à la vie de nos concitoyens», s'est-il réjoui. Selon Yaoi Ange Désiré, DG de la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire ( Nsp), cette opération de distribution va démarrer aujourd'hui mercredi 6 mai 2020.

Environ 52 millions de masques ont déjà été réceptionnés par la Nsp dans la lutte contre le Covid 19. Selon le plan de distribution, le personnel médical recevra environ 3 millions de masques, les forces de l'ordre, quant à elles, recevront plus de 2 millions. 4 millions de masques barrières iront aux transporteurs . Plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la santé et de l'hygiène publique ont pris part à cette cérémonie.