Cote d'Ivoire: Léonce Yacé - " Nous avons les arguments pour rétablir la confiance dans le football ivoirien "

Dans cette phase de pré-campagne à l'élection de la présidence à la Fédération Ivoirienne de Football ( FIF), le candidat déclaré Sory Diabaté bien qu'engagé dans la sensibilisation du Covid-19, a fait l'option de présenter aux acteurs du milieu son programme pour "la grandeur du football ivoirien". Un projet en 11 points qui prend en compte l'ensemble des préoccupations de la famille du football ivoirien.

Parmi ces préoccupations figure la question du rassemblement de la famille du football. Un point important pour le candidat déclaré Sory Diabaté. Afin de rassembler et rétablir la confiance, Sory Diabaté propose d'instituer une gestion participative en associant toutes les composantes de la famille du football, d'organiser des consultations régulières des membres actifs entre deux assemblées générales, intégrer les acteurs du football ( Présidents de Clubs, groupements d'intérêt ... ) dans les instances et commissions de la FIF. Cette volonté de retrouver la confiance prend en compte, le rassemblement des anciens présidents et les acteurs ayant rendu des services éminents au football ivoirien. En clair, il s'agit de donner aux anciens toute la place afin de maintenir la chaîne de génération et disposer de sages conseils en cas de crise.

« Cette ambition est au cœur de notre programme parce que nous avons fait le constat qu'au cours de ces dernières années, il y a eu très peu de confiance dans la maison du football Ivoirien entre les acteurs. Cette absence de confiance a entraîné un certain nombre de difficultés . Donc, nous souhaitons créer les conditions du rassemblement et d'une confiance durable et nous permettre de travailler à l'essentiel pour le bien des footballeurs, de nos clubs et la grandeur du football ivoirien. Le rassemblement est notre priorité et nous avons les arguments pour y arriver », a exposé l'ancien président délégué de l'Asec Mimosas au cours de l'émission télé 3ème mi temps du 29 avril 2020.

La transparence financière est un maillon essentiel pour l'équipe dirigée par Sory Diabaté. Une transparence au niveau de la gestion financière réunira et rassemblera. Pour ce faire, le candidat déclaré propose de publier annuellement les comptes de la FIF. Ceci permettra de construire la confiance par la transparence dans la gestion de la Fédération. C'est cette ambition inscrite dans le programme du candidat déclaré que Léonce Yacé, Directeur de campagne du candidat , détaille et explique aux acteurs du football à travers des rencontres. « Parmi les éléments qu'on peut mettre sur la table, il y a les reproches formulés sur l'information financière notamment, sur la communication quant à la gestion de la faîtière, sur la transparence. Pour éviter ce type de questions, nous avons décidé de prendre un certain nombre d'engagements en matière de transparence financière avec l'engagement de publier de façon annuelle les comptes de la fédération, le rapport de gestion parce que nous considérons que nous n'avons rien à cacher. L'ambition que nous avons, est de servir le football ivoirien et non de se servir du football ivoirien. Et pour matérialiser notre engagement, nous voulons mettre la transparence financière au cœur de nos priorités ; et nous entendons utiliser la transparence financière pour faire revenir la confiance dans la famille du football », a poursuivi Léonce Yacé sur ce Plateau télé.

Pour lui, le football ivoirien doit être confié à une personne expérimenté , qui a de l'expertise. « Sory Diabaté, c'est l'expérience au service du football. C'est quelqu'un qui connaît la FIF, les acteurs du football. C'est quelqu'un que les acteurs du football ivoirien connaissent, et surtout il connaît les dossiers. Cela fait de lui quelqu'un capable de remettre tout le monde au travail pour relancer la machine du football ivoirien. Le football ivoirien suscite des passions mais doit être à des personnes qui ont l'expérience et l'expertise. Nous avons un candidat qui incarne cette expérience, il sera appuyé de personnes qui viennent de tous les secteurs d'activités et le programme que nous mettrons en œuvre nous permettra de relever le niveau du football ivoirien », a soutenu le directeur de campagne du candidat Sory Diabaté.