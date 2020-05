Angola: Le gouvernement est engagé à augmenter la production nationale

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a déclaré mardi que l'augmentation de la production nationale était toujours au centre des préoccupations du gouvernement, pour changer définitivement la structure économique qui dépendante encore du pétrole, d'où l'engagement dans la construction de routes.

Le ministre s'exprimait lors de la cérémonie de remise et reprise à l'actuel ministère des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire, résultat de la fusion des deux départements ministériels (Construction et Travaux publics et Aménagement du territoire et Logement).

Selon lui, malgré les fortes restrictions financières qui le pays connaît, les principaux projets de construction et de réhabilitation de routes, ainsi que les bâtiments publics, suivent leur cours normal.

"Nous ferons tout pour que cela continue, en tenant compte de l'importance des routes, en particulier des routes secondaires et tertiaires dans le processus d'augmentation de la production nationale", a-t-il déclaré.

D'autre part, il a souligné l'importance d'achever les travaux déjà entamés sur l'élaboration des principaux instruments de planification territoriale, urbaine et urbaine, au niveau provincial et municipal, en particulier les plans directeurs municipaux.

Pour le ministre d'État, il faut que chaque commune du pays ait son plan directeur, en parfaite harmonie avec le plan national de développement. Ainsi, le développement sera plus rapide, plus efficace et avec des économies d'échelle.

De même, a-t-il ajouté, le programme national d'urbanisme et de logement se poursuivra, avec un accent particulier sur l'octroi de terrains légalisés aux familles qui ont l'intention de construire leur propre maison sous un régime d'auto-construction dirigée.

À son tour, le ministre des Travaux publics et de l'Aménagement du Territoire, Manuel Tavares de Almeida, a déclaré que les effets de la pandémie de Covid-19 et la forte baisse des prix du pétrole, exigeront une adaptation du programme d'investissement public, donnant priorité aux projets stratégiques.

Outre cela, a-t-il poursuivi, il y a des projets avec des financements sécurisés et dont le degré d'exécution est bon, toujours dans le sens de servir l'économie nationale.

De son côté, la ministre sortante, désormais en tenue de secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, Ana Paula de Carvalho, a assuré le soutien de au nouveau ministre et à la nouvelle mission, pour la concrétisation des objectifs du PDN 2018-2022, qui prévoit apporter un logement décent à toutes les provinces.

Un autre objectif sera de travailler sur les instruments d'aménagement du territoire et le programme «Minha Terra», visant à légaliser les terres pour les familles les moins favorisées.