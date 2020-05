Sénégal: Extraction de sable - Monographie sur le secteur

Etude monographique sur l'extraction de sable au Sénégal. C'est l'intitulé de l'étude réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon l'Ansd, cette étude monographique sur l'extraction de sable au Sénégal (Emsas) a été réalisée en se basant sur des informations collectées auprès des différents acteurs intervenant dans l'activité d'extraction de sable, principalement les détenteurs de camion, les détenteurs de machine de chargement, les exploitants privés et les manœuvres.

A cet égard, des investigations supplémentaires ont été faites pour mieux cerner l'organisation et la dynamique du secteur de l'extraction de sable afin d'obtenir une meilleure connaissance du niveau de production.

Ainsi, l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie a entrepris de réaliser cette monographie sur l'extraction de sable au Sénégal.

Selon l'Ansd, le pays est engagé dans beaucoup de projets de modernisation des villes, de construction de nouvelles infrastructures, notamment des bâtiments, des routes, boostant ainsi l'activité de construction.

«En général, pour construire un kilomètre de route, il faut 30 000 tonnes de sable, 200 tonnes pour une simple maison ou encore 12 millions de tonnes pour construire une centrale nucléaire.

Chaque année, 50 milliards de tonnes de sable sont consommées dans le monde, d'après Pascal Peduzzi , chercheur au programme des Nations Unies pour l'environnement », lit-on dans le document.

Cette étude monographique réalisée auprès des exploitants de sable dans les carrières publiques et privées, a permis d'avoir une bonne mesure de la production de sable, de la contribution du sable dans le secteur extractif, d'appréhender les caractéristiques socioéconomiques et environnementales et de mieux cerner les contours de l'activité d'extraction de sable au Sénégal.

Par ailleurs, elle a permis de disposer d'une information plus fine et actuelle sur l'extraction de sable au Sénégal et de consolider les estimations réalisées dans le cadre du changement de l'année de base des comptes nationaux. Ce rapport décrit les principaux résultats de cette monographie. Il s'articule autour de six parties.