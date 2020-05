Ile Maurice: Rs 126 millions récoltées par le COVID-19 Solidarity Fund

communiqué de presse

Quelque Rs 126 millions ont été récoltées à ce jour par le Covid-19 Solidarity Fund et aucun déboursement n'a été effectué jusqu'à présent. C'est ce qu'a précisé le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Rappelant que ce fonds a été établi sous les Finance and Audit (Covid-19 Solidarity Fund) Regulations de 2020, Dr Padayachy a déclaré qu'il contribuera au financement de projets et de programmes relatifs au Covid-19 et à d'autres questions de santé publique.

Le fonds apportera un soutien financier aux individus résidant sur le sol mauricien et aux organisations locales durement touchées par la pandémie.

Le grand argentier a fait état des contributions apportées au fonds grâce à un élan de solidarité national et avec l'appui de partenaires internationaux, d'entreprises et organes publics, du secteur privé et des citoyens, entre autres.

Il a également affirmé qu'un comité de gestion composé de représentants des ministères et des départements a été mis sur pied pour administrer le fonds efficacement. Ce comité, a-t-il fait ressortir, se réunit régulièrement pour identifier les modalités et la voie à suivre pour le décaissement des fonds.

En outre, le ministre Padayachy a indiqué que des critères précis, clairs et transparents pour le Covid-19 Solidarity Fund ont été finalisés dont les principes directeurs ; la définition des bénéficiaires ; les domaines d'intervention ; le mécanisme de mise en œuvre ; et les modalités d'application.

#ResOuLakaz #BeSafeMoris