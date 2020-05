Madagascar: Jirama - De nouveaux dispositifs pour améliorer les services clients

La Jirama prépare déjà sa sortie de crise, selon ses dirigeants. De nouvelles mesures sont en œuvre pour accélérer le traitement des doléances des usagers, accélérer les dépannages, améliorer les éclairages publics et la distribution d'eau.

Critiques et insatisfaction des usagers. Cela fait des années, voire des décennies que la Jirama a fait l'objet de tirs croisés des usagers des différentes régions de la Grande-île. Une situation que les dirigeants de la société tentent de changer, en parallèle avec la mise en œuvre du plan de redressement.

« Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et la mise en œuvre du plan d'urgence social, la Jirama en tant que service public réquisitionné, renforce et améliore ses services et relations clientèles à travers la redynamisation de son Centre de Relation Clients, les renforcements des dépannages pour répondre dans l'immédiat les doléances des clients comme pour le remplacement des transformateurs (cas Antsofinondry), les installations des éclairages publics et le renforcement de la distribution d'eau, accompagné de la sensibilisation sur les pratiques essentielles pour la prévention du Covid-19, à travers le Water Service Point by Jirama », a affirmé Rivo Radanielina, DG Adjoint Marketing, Commercial et Digitalisation de la Jirama, lors d'une conférence de presse organisée hier au siège de la société à Ambohijatovo.

Factures. Plusieurs mesures d'accompagnements sont adoptées par la Jirama, pour faciliter le paiement des factures.

Le directeur principal Région Analamanga Eric Andriamahefa, a cité l'amélioration de l'accueil des clients auprès des agences, avec la nouvelle gestion du fil d'attente par la création d'Ilaharana dont l'agence pilote est Ambatonakanga ; l'organisation de paiement des factures à travers la facturation par lot , la mise en place de fil de paiement dédié « Cashless », grâce au Mobile Banking et au Messenger « My Accès », solution développé par la Jirama avec Accès Banque Madagascar.

Le directeur principal a également cité la diversification des moyens de paiement (Orange Money, Airtel Money, MVola, My Access et le Guichet Paositra Money), et l'organisation de paiement des factures échelonnées. « Cette organisation est inscrite dans le plan d'urgence sociale.

Les clients de la Jirama ont eu la possibilité d'ajourner les paiements des factures des mois de mars et avril. L'échelonnement est de cinq tranches en principe. Le calendrier de paiement est déjà établi suivant l'état dans lequel la zone se trouve.

Nous préconisons aux clients de se rendre auprès des agences », a indiqué le directeur principal. Par ailleurs, la Jirama procède également à la décongestion des agences grâce à la mise en œuvre de la facturation par lot sur tout le territoire.

Selon les explications du directeur principal commercial, Thierry Ramangasoavina, la totalité des clients dans une Direction Interrégionale est segmentée en lot. La facturation de ces lots sera étalée durant tout le mois.