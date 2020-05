Sénégal: SNEIPS et ONFP en croisade contre COVID-19 - 4824 acteurs communautaires, en formation à partir du 13 mai

4824 acteurs communautaires seront formés à partir du 13 mai prochain pour apporter les messages adaptés à la population pour une prévention de la maladie à coronavirus. Une initiative de l'Office national de la formation professionnelle en collaboration avec le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé.

Selon lesdits acteurs, cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de préparation et de réponse à l'épidémie de Covid-19 au Sénégal.

La signature de convention entre les deux parties s'est faite hier, mardi 5 mai, dans les locaux du Sneips.

Selon le docteur Souleymane Soumaré, directeur général de l'Office national de la formation professionnelle, cette formation va s'étendre à toutes les régions médicales du Sénégal et les bénéficiaires seront les relais communautaires, les badiennes Gox et les Asc afin de leur permettre de livrer la bonne information aux populations à travers des activités intenses de proximité dans leurs localités d'origine.

« L'office national va prendre en charge tous les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre d'opérations de formation et va participer également au suivi et à l'évaluation pour la délivrance des attestations aux bénéficiaires qui seront formés par le Sneips» .

Et de poursuivre : « face à l'augmentation de cas confirmés avec plus de 1000 cas à l'heure actuelle et surtout avec les cas issus de la transmission communautaire, la communication est appelée à évoluer et à se densifier au niveau national comme communautaire afin d'arriver au point de l'éradication de cette pandémie ».

Le directeur du Sneips, le docteur Ousmane Guèye, membre du Comité national de gestion de l'épidémie a magnifié le partenariat. « Mettre à nos dispositions des moyens d'aller vers la réussite de nos objectifs est à saluer.

Le ministère de la Santé nous a donné des instructions allant dans le sens d'associer les populations et ce partenariat est orienté dans ce sens ». Et de renchérir : « nous sommes satisfaits et nous vous assurons que nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de cette mission ».