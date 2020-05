Sénégal: Annulation du Hajj à cause du COVID 19 - Les voyagistes privés réclament l'aide de l'etat

Le Regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umra au Sénégal (Renophus), a publié un communiqué hier, mardi 5 mai, pour solliciter l'aide de l'Etat, parce qu'impactés par l'annulation du Hajj 2020 du fait du Covid-19. Le secrétaire général de ladite association, El Hadji Baba Gueye, joint au téléphone, soutient qu'ils sont oubliés par les autorités étatiques.

Le secrétaire général du Regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umra au Sénégal (Renophus), El Hadji Baba Gueye, soutient que les voyagistes privés, estimés à plus de 200 organisations, souhaitent être appuyés par les autorités à cause de l'annulation du Hajj.

«Nous voulons être pris en charge par le Programme de résilience ou un autre programme qui puisse accompagner les acteurs.

Le pèlerinage est une activité assez spéciale. Tout ce que nous faisons, nous le faisons une fois dans l'année, à une date bien déterminée, à un lieu bien déterminé. Les ressources tirées de cette activité permettent aux acteurs de subvenir à leurs besoins durant l'année», explique-t-il.

Avant d'ajouter : «il y a des charges auxquelles nous faisons face comme le local que nous louons et le personnel que nous engageons. Là, nous sommes face à une situation où les ressources ne sont plus valables et pourtant nous continuerons à les supporter».

A son avis, les voyagistes privés ne sont pas pris en compte dans la répartition de l'assistance portée par le président de la République aux impactés du Covid-19. «Le secteur du pèlerinage a été oublié par les autorités.

Aucune d'elles ne nous a pas fait savoir que notre secteur a été pris en charge. Nous dépendons du ministère des Affaires étrangères, mais jusqu'à présent, aucune notification ne nous a pas été faite par rapport à cela. Nous avons également vu un document du ministère du Tourisme qui ne prend pas en compte le pèlerinage qui est un tourisme religieux».

El Hadji Baba Gueye, révèle par ailleurs que presque toutes les agences sont touchées par la crise. «Pratiquement, toutes les agences sont touchées. Il y a des pèlerins qui se sont déjà inscrits.

Des dépenses qui ont été déjà faites pour les préparatifs du pèlerinage. Il y a certains qui ont déjà donné des avances à des hôtels en Arabie Saoudite et payé des compagnies d'aviations pour réserver des billets».

Selon El Hadji Baba Gueye, les pèlerins qui ont commencé les versements réclament leur dû. Une doléance à laquelle, les voyagistes ne peuvent pas répondre favorablement.

«Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que des pèlerins qui ont déjà déposé leur argent et qui ont entendu que le pèlerinage est annulé, réclament leur argent alors qu'il n'est plus disponible. On ne le rembourse pas, mais la somme sera considérée comme un avoir c'est-à-dire un dépôt pour la prochaine édition», explique-t-il.