Sénégal: Règlementation des activités dans les marchés et grandes surfaces - La décision préfectorale divise les usagers

Entre désolation et compréhension, les usagers des marchés de Dakar sont profondément divisés sur la décision du Préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, statuant sur les jours et heures d'ouverture des marchés.

Si pour certains usagers, une telle décision est à saluer, pour d'autres elle vient empirer une situation économique déjà défavorable pour les populations.

C'est une stratégie « mal pensée », selon un bon nombre d'usagers de ces marchés qui, dans leur autopsie de la situation, ont indiqué la montée des prix des produits sans oublier le calvaire à endurer avant de s'en procurer. Zoom sur les réactions par rapport à cette nouvelle règlementation des activités dans les marchés et grandes surfaces.

«Nous sommes en guerre », avait tonné le président de la République lors de son discours à la nation et pour sortir vainqueur de cette guerre contre Covid-19, plusieurs mesures ont été édictées pour endiguer la propagation du virus.

C'est donc dans cette même perspective que de nouvelles décisions ont été prises concernant la règlementation des lieux de commerce comme les marchés et les grandes surfaces.

L'arrêté signé du préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, est un fait qui illustre cette réglementation établissant désormais les jours d'ouverture des marchés du département de Dakar pour la période du 3 mai au 2 juin 2020.

Ainsi, la vente des produits alimentaires est désormais permise les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 17h dans les différents marchés de Dakar.

Les autres activités commerciales non alimentaires sont, elles, autorisées les jours de mardi et jeudi de 8h à 17h. Ladite mesure concerne d'une part les boutiques et magasins se situant dans l'environnement immédiat des marchés et d'autre part des lieux assimilables à des marchés comme le « Parc Lambaye ».

Les pharmacies, boulangeries et boutiques de quartier sont exclues de ces restrictions. Précisons que les activités de vente à la sauvette sur la voie publique restent interdites. Ce système en alternance est diversement apprécié par les usagers des marchés de Dakar.

Si pour certains, la mesure est à saluer, car visant å réduire la contamination communautaire qui ne cesse de grimper, d'autres y voient une contrainte majeure dans un contexte économique déjà « difficile à supporter ». « On devait même fermer les marchés depuis longtemps », a soutenu pour sa pat Penda.

Et de poursuivre : « C'est parce que les autorités ont tardé à prendre cette mesure que le nombre de cas a augmenté de manière exponentielle ces derniers jours ». Sokhna, plus modérée que Penda, apprécie à sa juste valeur le système de fermeture partielle des commerces.

« Choisir des jours dédiés à la vente des produits alimentaires permettrait de réduire les rassemblements dans les marchés. Les ménages auront le choix de se rendre soit le lundi, soit le mercredi ou le vendredi pour s'approvisionner », a-t-elle fait savoir.

Pour Aicha par contre, cette décision préfectorale consistant à alterner les jours de marché est « mal pensée » et complètement en inadéquation avec le quotidien des Sénégalais. Selon elle, si la formule avait pour but de régler un problème sanitaire, sur le plan économique et social, elle est « catastrophique » vu le niveau de vie de la plupart des ménages.

« Beaucoup de ménages n'ont pas de quoi faire des courses pour deux jours à plus forte raison, une semaine », a-t-elle déploré. « J'ai été au marché Tilène pour faire mes courses et je me suis rendu compte que les marchants ont déjà augmenté les prix des denrées de première nécessité.

Le kilogramme de pomme de terre qui coûtait 300 FCFA m'est revenu à 400 FCFA. Il en est de même pour l'oignon local », fulmine Aicha.

Sans réfuter le constat d'Aicha, Ngoné a tenté pour sa part de rendre raison de la situation actuelle par les pertes qu'engendrerait la fermeture partielle des marchés. Cette vendeuse de légumes explique la « hausse » des prix par le fait que beaucoup de commerçants se voient obligés de vendre à perte.

« On part acheter nos légumes dans les champs en quantité suffisante pour écouler en une ou deux journées. Au-delà, il y a de fortes chances que nos produits pourrissent ou perdent tout simplement leur valeur.

Voyez-vous, à ce rythme, on vend sans profit », a expliqué Ngoné. Pour combler ce gap, ajoute-t-elle, certains vendeurs augmentent les prix de certaines denrées au grand dam des consommateurs.

Pour rappel, une grande partie de la population Dakaroise œuvre dans l'informel. Une telle décision semble corser la dose des supplices que subit la population dans ce contexte épidémique.

L'autre facette de l'analyse indique qu'une telle décision est justifiée et motivée par l'objectif de venir à bout de la contamination communautaire qui est nettement en hausse.

Divisées et partagées sur ces mesures, les ménagères sont tout autant anxieuses sur ce à quoi elles doivent s'attendre dans les prochains jours, dans ce contexte de l'envahissant Covid-19.