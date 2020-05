Sénégal: Aide à la presse - Le CDEPS dénonce les conditions d'attribution

«Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) dénonce une aide à la presse distribuée dans des conditions peu orthodoxes, surtout en porte-àfaux avec les promesses faites par le chef de l'État, lors de l'audience qu'il a accordée aux acteurs des médias le vendredi 27 mars 2020 ».

La remarque a été faite dans un communiqué dont une copie est parvenue à la rédaction hier, mardi 5 mai.

A cause de cette répartition jugée inégale, « le Cedeps demande au ministère de la Culture et la Communication d'associer les acteurs des médias pour la définition des critères de répartition et que l'aide à la presse fasse l'objet d'un arrêté de répartition où seront dévoilés tous les bénéficiaires de cet argent du contribuable sénégalais et les montants qui leur sont alloués ».

En outre, le Cedeps juge que dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, « le président de la République a favorablement répondu aux attentes des acteurs des médias, employeurs et travailleurs confondus ».

Et le ministère de la culture en faisant la répartition, « est allé totalement à contre-courant des recommandations du chef de l'État, en distribuant l'aide à la presse selon des critères inavouables et bafouant les règles les plus élémentaires de la bonne gouvernance, refusant de prendre un arrêté de répartition de l'argent public ».

Pour le Cedeps, cette attitude du ministère est « une menace pour la cohésion nationale autour du président de la République dans la lutte contre le coronavirus et le secteur de la presse de ressources financières indispensables à sa survie économique ».