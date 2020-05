Ile Maurice: Injections monétaires

C'est supposément la formule magique pour sortir l'économie mauricienne de la crise due au Covid-19 : le gouvernement y injecte de la monnaie.

Autrement, il peut financer son plan de relance par la taxation ou par l'emprunt : ni l'une ni l'autre n'est inflationniste dans la mesure où il utilise l'épargne des autres sans imprimer de la monnaie (sauf dans le cas d'un emprunt étranger, mais la monnaie sera détruite par le remboursement).

En revanche, qu'elle soit monnaie hélicoptère, monétisation du déficit budgétaire, assouplissement quantitatif ou obligation perpétuelle, une injection monétaire génère de l'inflation, car c'est une production monétaire ex nihilo, à partir de rien

À part la Banque centrale, dans le système actuel des réserves fractionnaires, les banques commerciales créent de la monnaie en l'absence d'une hausse de l'épargne volontaire, grâce à la circulation des crédits qui deviennent des dépôts, lesquels se transforment en crédits : avec un Cash Reserve Ratio de 8 %, les crédits peuvent être augmentés par un multiple de 12,5 pour chaque roupie de dépôt.

En 1968, les Mauriciens avaient deux roupies en dépôt pour chaque roupie de monnaie physique (billets et pièces), mais en 2020, le rapport est de 13 à 1 : des injections monétaires de cette ampleur ne peuvent qu'avoir des effets néfastes sur l'économie.

Elles reposent sur cette fausse idée que l'argent facile est une source de prospérité. La situation actuelle renforce la croyance que le recours à la planche à billets (aujourd'hui électronique) ouvre la voie à une reprise économique.

À ceux qui succombent au pouvoir des injections monétaires, Ramesh Basant Roi répond dans l'express du 22 avril : «'Print and spend' in a system already flushed with excess liquidity is very likely to bring about dislocations and distortions in the economy.»

Pour comprendre l'économie monétaire, il convient d'éclaircir quatre points. Un, il ne faut pas confondre monnaie et crédit. Deux, l'offre et la demande de monnaie ne s'analysent pas de la même façon que celles d'un produit.

Trois, si les gens détiennent de la monnaie, ce n'est pas pour sa quantité, mais pour son pouvoir d'achat, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation.

Et quatre, une expansion du stock de roupies en circulation entraîne automatiquement une croissance nominale du produit intérieur brut (PIB), mais pas sa croissance réelle (la croissance économique).

L'offre de monnaie, c'est l'en- semble de la monnaie en circulation (créée par la Banque centrale) et des dépôts bancaires (monnaie créée par les banques).

La demande de monnaie, c'est la quantité d'encaisses monétaires (cash holdings) que les agents économiques souhaitent avoir, compte tenu des autres opportunités de placement, de la variabilité de leurs revenus et de leurs dépenses futures.

Mais étant sensibles au pouvoir d'achat de la monnaie en termes de biens et services, les individus désirent détenir des encaisses réelles, et non nominales.

Une entreprise n'augmentera pas l'offre de son produit si la demande reste pareille. En revanche, la Banque centrale et les banques peuvent élever l'offre de monnaie de manière illimitée, indépendamment de la demande de monnaie.

On ne prend pas un prêt pour accroître ses encaisses monétaires, mais pour acquérir des biens ou services.

À rebours de ce que postule Keynes, la demande de monnaie (qu'il appelle «la préférence pour la liquidité») n'est pas dictée par le taux d'intérêt (contrairement au crédit) mais par l'inflation, par le pouvoir d'achat.

Cet effet d'encaisses réelles est au coeur du problème des injections monétaires. Comme celles-ci sont inflationnistes et se traduisent par une baisse des encaisses réelles, la demande de monnaie augmente.

Autrement dit, les gens achètent moins de biens et services : la demande agrégée, que tout plan de relance voudrait stimuler, ne progresse pas, et donc il n'y a pas de croissance.

La nouvelle quantité de monnaie émise n'est distribuée ni à tout le monde ni d'un seul coup, mais par étapes à travers un processus qui change l'allocation des ressources et les prix relatifs - des distorsions dans les structures productives.

Les premiers bénéficiaires de ces uni- tés monétaires jouissent d'un plus grand pouvoir d'achat avant que les prix montent et affectent les destinataires suivants : l'injection monétaire a pour conséquence une redistribution de revenus et de moyens économiques, les perdants étant beaucoup plus nombreux que les gagnants. Ce n'est pas ainsi qu'on fédère le pays en ces temps troubles.

Une injection de monnaie n'a aucune implication sur la vraie capacité de l'économie à produire plus de biens et services.

Elle ne conduit pas à une utilisation efficace des ressources, à une meilleure coordination des marchés, à une main d'oeuvre plus qualifiée, à davantage de productivité, de créativité, d'innovation et d'esprit entrepreneurial, et à une confiance accrue. Ce sont ces facteurs réels qui apportent la croissance économique.