Ile Maurice: Le nouveau Chef juge Asraf Caunhye prête serment

communiqué de presse

Le nouveau Chef juge, M. Asraf Caunhye, a prêté serment devant le président de la République, M. Prithvirajsing Roopun, ce matin à la State House à Réduit.

La cérémonie a aussi vu l'élévation de M. Caunhye au rang de Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK).

Le parcours professionnel de M. Caunhye

Le nouveau Chef juge a un parcours professionnel bien rempli, de ses débuts comme avocat à sa nomination à la tête du judiciaire. Il a ainsi une grande expérience et connaissance du fonctionnement de la justice à Maurice.

Nommé avocat en 1976, M. Caunhye a parfait sa formation au Council of Legal Education et au Middle Temple, à Londres au Royaume-Uni. De 1976 à 1982, il a exercé à Maurice comme avocat au barreau. Il a ensuite occupé les postes de magistrat de district et premier magistrat de district entre 1982 à 1986.

À partir de 1986, il a été rattaché au bureau de l'Attorney General et au State Law Office, en tant que Senior and Principal State Counsel. De 1994 à 1998, M. Caunhye a assuré les fonctions d'Assistant Solicitor-General.

Par ailleurs, en tant que Parliamentary Counsel de 1998 à 2001, il a été le chef de service de la rédaction juridique, chargé de rédiger des lois pour le Parlement.

Il a aussi été Solicitor-General et Directeur de poursuites publiques par intérim pendant la même période. En mai 2001, M. Caunhye a été nommé juge, et puis Senior Puisne Judge en mars 2019, à la Cour suprême.

Le Chef juge est également membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies depuis 2018 et ce jusqu'à 2022.

« La force du judiciaire réside dans son équipe»

A l'issue de la cérémonie de prestation de serment, le Chef juge a affirmé qu'il va se mettre au travail immédiatement.

Se disant honoré de son nouveau poste, M. Caunhye a souligné les nombreux défis à relever en ces moments difficiles. Il a toutefois précisé que la force du judiciaire réside dans son équipe composée de juges, magistrats et personnel parajudiciaire.

Changements dans le judiciaire

La nomination de M. Asraf Caunhye en tant que Chef juge entraîne des changements. Ainsi, Mme Nalini Matadeen lui succédera comme Senior Puisne Judge. La juge Rehana-Mungly Gulbul, qui siégeait à la cour commerciale, devient la numéro 3 du judiciaire.

