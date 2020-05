Cote d'Ivoire: COVID-19 - Quand les masques sauvent des emplois

Rose Mimi Katia est une jeune dame d'environ 30 ans. Elle est employée dans une entreprise de production de matelas située à la nouvelle zone industrielle (Pk 24). Elle faisait partie des employés mis en chômage technique depuis que le pays est en proie au covid-19. En plus d'être stressée par cette maladie, la jeune dame, mère de deux enfants (7 ans et 3 ans), venait de voir ainsi sa source de revenu hypothéquée.

Il y a trois semaines environ, elle a reçu un coup de fil des responsables de la société Afri-Mousse-ci - son employeur - l'informant qu'elle devait reprendre le travail. Arrivée dans les ateliers de l'entreprise, elle remarque qu'une centaine d'autres employés ont été rappelés. Ils sont ravis d'apprendre qu'ils ont l'opportunité de bosser à nouveau parce que l'entreprise a décidé de produire des masques barrières en tissus réutilisables contre le Covid-19.

Depuis donc plus de trois semaines, ses mères et pères de famille ont retrouvé le sourire. à la place des housses pour matelas, ils confectionnent désormais des masques aux normes mises en place par Codinorm.

Maintenant Rose Mimi Katia prie Dieu pour que l'entreprise reçoive des commandes conséquentes. « Nous espérons, surtout, que les autorités de l'état passent commande chez nous », dit-elle, entre autres.

L'entreprise de Rose n'est pas la seule à avoir réorienté ses activités pour produire des masques grand public. On estime à plus du millier les employés (re)mis au travail par le secteur formel (les industriels) grâce à la production de masques.

Tous ces industriels ont le regard tourné vers les pouvoirs publics dans la mesure où l'Etat se présente comme le plus gros acheteur de masques. N'a-t-on pas annoncé une première commande de 130 millions d'unités ?

Le soutien de Souleymane Diarrassouba

A ce propos, les producteurs, semble-t-il, peuvent compter sur le soutien de leur ministre de tutelle. Selon des sources bien introduites au ministère du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba se battrait pour qu'ils soient privilégiés. Le ministre Diarrassouba et le directeur général de l'Industrie, Tra Bi Emmanuel, n'hésitent pas à rendre visite aux entreprises qui en produisent. Il s'agit pour la tutelle d'apprécier leur capacité à produire le précieux produit.

Mais le ministère en charge de l'Industrie n'oublie pas d'encourager les uns et les autres à acquérir la certification de Codinorm. Celle-ci vient d'édicter fraîchement les normes en la matière. Certains l'ont déjà obtenue. Et la procédure est en cours pour d'autres.

Pendant ce temps, les fabricants artisanaux, les premiers à avoir produit des masques en tissu, poursuivent leur production. Leurs articles foisonnent dans les rues d'Abidjan.

Les artisans n'en démordent pas

En forte concentration dans la commune d'Adjamé, ils ont été les premiers à coudre les masques en tissu. Chez eux aussi, c'est une question de survie, compte tenu de l'écroulement du niveau de vente des vêtements, leur business de prédilection.

Diallo Salim, confectionneur de prêt-à-porter pour dames, aux abords d'Adjamé-village, s'y est mis depuis une dizaine de jours. Aidé de ses quatre apprentis, il produit, dit-il, mille douzaines de masques par semaine. La matière première est exclusivement « le tissu nylon », précise le tailleur.

Les produits finis sont accrochés à un fil de fer et attendent les grossistes. Prix de la douzaine : 1500 francs Cfa.

à Adjamé, on ne connaît pas Codinorm et ses normes. On fabrique. On vend. Et c'est tout! Mais, il ne faut surtout pas s' hasarder à interroger ces fabricants sur la qualité de leurs produits. « Nous utilisons des tissus adaptés, notamment en coton. C'est de bonne qualité. Les masques sont lavables et donc réutilisables », explique un autre tailleur, dont l'atelier est situé à une cinquantaine de mètres de celui de Salim Diallo. Il s'appelle Barry Thierno.

Thierno n'est pas le propriétaire de l'atelier. Mais c'est lui qui a en charge la production des masques. Disons que c'est le chef du produit. Il veille, dit-il, à la bonne finition des masques et au rythme de production (30 douzaines par jour). Il brandit un modèle. « C'est le nouveau modèle. C'est le cache-nez africain direct. Il est le plus prisé. Il est très adapté pour les agents des forces de l'ordre. Nous vendons la douzaine à 2500 francs Cfa. », dit-il. Mais il s'empresse d'ajouter que les ventes ne sont plus intéressantes comme début avril. Non seulement le prix du tissu a augmenté, mais aussi il y a trop de concurrence.

« Des gens fabriquent n'importe quoi et vendent à vil prix. Et puis, comme nos clients de l'intérieur du pays ne peuvent plus arriver à Abidjan, les ventes ne pouvaient que baisser », explique-t-il, un peu amer.