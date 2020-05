Burkina Faso: Coopération germano-burkinabe en periode de COVID-19 - Du matériel biomédical pour les districts sanitaires de l'est et du Sud-Ouest

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la République fédérale d'Allemagne a apporté un appui en équipements et matériel biomédicaux aux districts sanitaires de l'Est et du Sud-Ouest.

Ce geste s'inscrit dans le domaine d'intervention du Programme décentralisation et développement communal (PDDC) financé par la Coopération allemande et exécuté par la GIZ. La cérémonie de remise a eu lieu le 5 mai 2020 à Ouagadougou.

« La réponse multilatérale est plus que nécessaire pour venir à bout du Covid-19 », selon l'ambassadeur Ingo Herbert.

Le président de l'AMBF, Armand Béouindé, a remercié la Coopération allemande pour son geste à l'égard des collectivités territoriales Le ministre Siméon Savadogo a demandé aux heureux bénéficiaires de faire un bon usage des dons reçus

D'une valeur de 126 millions de francs CFA, le matériel destiné aux 170 centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de 30 communes partenaires du Programme décentralisation et développement communal (PDDC), des régions de l'Est et du Sud-Ouest est composé de 15 équipements et produits de types différents.

Ledit matériel est composé de masques de protection faciale FFP2, de thermomètres infrarouges, de gel hydroalcoolique, de gants, d'équipements de protection individuelle, d'équipements médicaux, de matelas médicaux, de bancs, de dispositifs de lave-mains...

A entendre l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso, face à la pandémie du Covid-19, « la réponse multilatérale est plus que nécessaire pour venir à bout de ce mal ».

Selon lui, c'est cet élan de solidarité qui justifie le don de ce matériel. Il a trouvé nécessaire qu'hormis Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, il est important de renforcer la capacite de lutte au niveau des régions.

C'est pourquoi, l'ambassadeur a souhaité que ce matériel puisse contribuer de façon efficace à la lutte contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso.

Le matériel est destiné non seulement aux structures sanitaires mais aussi à l'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF).

C'est ainsi que le président de l'AMBF, Armand Béouindé, maire de la ville de Ouagadougou, a affirmé qu'il est heureux de savoir que dans cette lutte, il n'est pas seul et que la Coopération allemande fait partie des partenaires sur qui il peut compter. Il a tenu à remercier la Coopération allemande et le peuple allemand pour le geste de solidarité.

Après la cérémonie de remise, les camions ont pris soit la route de l'Est, soit la route du Sud-Ouest pour la livraison du matériel aux communes bénéficiares

Embouchant la même trompette, le ministre d'Etat, ministre en charge de la décentralisation, Siméon Savadogo, a traduit la reconnaissance du gouvernement du Burkina Faso à la Coopération allemande pour ce don d'équipement et de matériel entrant dans le cadre de lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso.

De son avis, le matériel et l'équipement destiné aux collectivités territoriales permettront « d'accompagner la résilience des braves populations de ces régions face à la pandémie dont les conséquences sur les modèles de vie sont multiples ».

Le ministre a également traduit à l'AMBF, la reconnaissance du gouvernement pour l'engagement dont elle a fait montre depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso, malgré la modicité des moyens.

Il a souhaité que ces efforts se poursuivent sans relâche auprès des vaillantes populations à l'effet de gagner la bataille de la sensibilisation en vue du strict respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du Burkina Faso.

Le ministre Siméon Savadogo a demandé aux heureux bénéficiaires de faire un bon usage des dons reçus pour la lutte commune engagée contre le Covid-19 au Burkina Faso.