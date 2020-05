Madagascar: Football - Melvin Adrien lance son concours de design

Un des modèles que le portier malgache a reçu.

Cela fait un mois que Melvin Adrien a lancé son concours de design pour ses futurs gants, un jeu ouvert à la participation du public. Il suffit juste de créer des modèles avec des couleurs et des motifs qui pourraient le séduire.

D'après ce qu'il vient de publier sur son compte Facebook, la date butoir du concours sera demain et dans quelques jours, le gardien de but des Barea dévoilera les noms des six gagnants.

« J'ai déjà reçu 68 dessins provenant de la France, de La Réunion et de Madagascar. Ce serait très dur de les départager, puisqu'il y a beaucoup de belles choses », a-t-il fait savoir.

Cependant, ces fans auront encore un peu de temps pour tenter leur chance à ce concours. De plus, Melvin a vivement souhaité la participation des supporters malgaches.

Alors, faites vite vos dessins et envoyez les à son compte Facebook. En effet, il y aura deux gagnants pour chaque pays et ils recevront chacun un maillot portant son nom et sur lequel, il y aura un autographe de sa part.