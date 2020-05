Angola: Fin des travaux sur le tronçon Quibala/Mussende prévue en mai

Cuanza Sul — Les travaux de réhabilitation de 33 kilomètres de la nationale 240, qui lie Quibala à la municipalité de Mussende, dans la province de Cuanza Sul, terminent ce mois-ci, a déclaré mardi, à Mussende, le vice-gouverneur provincial en charge du secteur technique, Demétrio Sepúlveda.

En ce moment, sont déjà asphaltés plus de 30 kilomètres et un peu moins de trois qui sont en condition de recevoir l'asphalte, ainsi que sont en cours des travaux des accotements et la mise en place de panneaux verticaux et horizontaux.

La nationale 240 facilite la circulation routière entre les provinces de Malanje et Bié, c'est-à-dire par la route Quibala / Mussende et à partir de cette dernière on peut se rendre aux provinces de Malanje ou Bié et vice versa.

Les travaux ont débuté en juin 2019, avec un délai d'achèvement en février, mais ils ont connu un ralentissement en raison des pluies intenses et de la pandémie de Covid-19.

La municipalité de Mussende se situe à environ 340 kilomètres de Sumbe, capitale de la province de Cuanza Sul.