Madagascar: Ils ont fait le buzz... La planète « facebook » et le prix de l'essence

Le prix du carburant est en train d'avoir de l'intérêt pour les internautes, surtout sur les réseaux sociaux, actuellement. La plupart se pose des questions sur les raisons d'une « impossible baisse » du coût du litre à la pompe dans la Capitale, voire dans tout le pays. Un facebooker interpelle, « Pourquoi auparavant quand le coût du baril grimpe, le prix du litre d'essence grimpe tout de suite un mois après ? Alors qu'il a déjà baissé depuis des mois, pourquoi chez nous cela ne baisse pas encore ? ».

Les temps sont durs. La classe moyenne capable de maintenir un tant soit peu, la classe ouvrière dans une forme de survie acceptable, est également touchée. Un mois, elle a pu tenir, mais un peu plus, cela devient théoriquement difficile. « Si le prix à la pompe baisse, cela va avoir des répercussions positives et alléger nos soucis », lance une autre internaute. Apparemment, ceux qui défendent la théorie de l'impossibilité de baisser ce prix ont parfois des arguments décisifs.

« Si vous ne connaissez rien à l'économie, taisez-vous ! », invective une jeune femme, apparemment convaincue qu'une baisse est inenvisageable. « Pourquoi réquisitionner tel ou tel secteur et ne pas le faire avec les opérateurs en carburant et les obliger à baisser les prix ? », se demande un autre « facebooker » en réponse. Ces fournisseurs se sont déjà expliqués, néanmoins sans convaincre le citoyen lambda.

Cette question de carburant est un sujet, qui a le mérite au moins de fédérer les « facebookers ». En analysant, sans aucune perspective d'institution mais, en simple observateurs les commentaires, les nombres de partage et les réactions... On constate que les Malgaches ne s'intéressent qu'à l'essentiel, leur bien-être. Et c'est d'autant plus légitime, puisqu'en élisant un ou une candidate à l'élection présidentielle, c'est celui ou celle qui est le plus apte à leur apporter cet essentiel qu'ils et elles choisissent.

Malgré, d'après une « facebookeuse », un niveau intellectuel digne d'un pangolin de ceux ou celles qui demandent cette baisse des prix du carburant, l'insistance des consommateurs sur les réseaux sociaux monte en crescendo. « Il faut avoir un vrai courage pour faire abdiquer les opérateurs », reconnaît un internaute. D'autres invoquent des théories plus farfelues les unes que les autres. « Concernant le prix du carburant actuel, ce n'est pas logique, il y a de la corruption en haut lieu ». Autant de réactions de dépit en somme.

Depuis cette crise sanitaire, la planète facebook malgache a eu une certaine influence, quoique assez minime dans les décisions du pouvoir, mais non sur les grandes orientations. Sur ce sujet de l'essence et du gasoil, cela risque d'être impossible. Tellement, cette énergie est sensible et stratégique. L'intérêt du peuple malgache et premier consommateur, d'être allégé de ce poids du carburant, devrait probablement encore entrer dans la balance des réflexions au même titre que celui des opérateurs.