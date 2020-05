Algérie: Bechar - Saisie de plus de 470 pièces de monnaie archéologique et historique

Bechar — Quelque 475 pièces de monnaie archéologique et historique ont été saisies par les éléments du service régional de Bechar de lutte contre la commercialisation illégale de drogue et de psychotropes, a-t-on appris mercredi de la cellule de communication et des relations publique de la sûreté de wilaya de Bechar.

La saisie de ces pièces de monnaie datant de l'époque des vandales a eu lieu lors de la perquisition, ordonnée par la justice, du domicile d'un homme âgé d'une quarantaine d'années, impliqué avec quatre (4) autres individus dans une affaire de détention et d'exposition à la vente et achat de psychotropes dans le cadre d'une bande criminelle organisée, a-t-on indiqué.

L'expertise réalisée, avec la coordination de la Direction locale du secteur de la culture a Bechar, a prouvé que ces pièces de monnaie sont d'une valeur archéologique et historique et remontent à l'époque des vandales, a précisé la source.

L'opération a également permis la saisie de 1.449 comprimés de psychotropes, a-t-on ajouté.

Présenté à la justice, le mis en cause a été placé en détention préventive par le magistrat instructeur prés le tribunal de Bechar pour "vente et recel d'objets provenant de fouilles ou de sondage, découverts fortuitement et la non déclaration de découvertes fortuites".