Congo-Kinshasa: Campagne de déstabilisation contre Laurent Batumona - Elysée Bokumwana proteste et saisit la justice

Le Coordonnateur adjoint des Forces Politiques Alliées de l'UDPS chargé des Questions politiques et législatives et, en même temps, Député élu de la circonscription de la Mongala, dans l'ex-Equateur démembré, Elysée Bokumwana, œuvrant pour le soutien inconditionnel aux actions du Chef de l'Etat, est monté au créneau pour protester vigoureusement contre une bande d'aventuriers qui cherchent à déstabiliser politiquement l'Honorable Laurent Batumona. "Les auteurs de ces allégations mensongères répondront dans les prochains jours de leurs actes devant les cours et tribunaux", a-t-il affirmé lundi 4 avril 2020 à Kinshasa, lors d'une conférence de presse.

Au cours de ce point de presse, Elysée Bokumwana a réfuté toutes les allégations selon lesquelles Laurent Batumona prépare une insurrection en République démocratique du Congo. Il a rappelé que le témoignage qu'il a de cet homme qu'il qualifie de crédible et de loyal dans son parcours politique et de sa noble mission de démocrate dans l'instauration d'un Etat de droit en vue de consolider la solidarité entre les peuples. Homme de consensus, Laurent Batumona a un crédo: l'espérance. Il écoute tout le monde. C'est pourquoi, l'élu de la Mongala a accusé les réseaux sociaux qui sont tombés dans le piège de cette machination qui vise à ternir l'image du Coordonnateur des FPAU ua sein de l'opinion.

A l'issue de la plénière qui a réuni les Forces Politiques Alliées de l'UDPS, qui a lieu en leur quartier général sur avenue Kanda-Kanda, dans la commune de Kasa-Vubu, Elysée Bokumwana a fait savoir que les auteurs de cette salle manœuvre seront bientôt traduit en justice pour qu'ils répondent au sujet de leurs allégations cousues du fil blanc. "Nous rassurons avec convictions devant l'opinion nationale et internationale que l'Honorable Laurent Batumona a passé plus d'un quart de sa vie politique à accompagner Feu Dr Etienne Tshisekedi dans sa ligne de conduite sur la lutte contre la démocratie. Et, poursuivant, il a démontré son attachement aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où il a assumé avec abnégation et détermination la charge de Directeur de campagne adjoint de campagne électorale de Félix Tshisekedi alors candidat Président de la République jusqu'à le porter au poste de Président de la République de la RDC. Il s'est interrogé sur "comment vous pouvez mettre au monde un enfant et être le premier à l'exterminer ou à tuer cet enfant? C'est illogique"!

Cet ainsi que le coordonnateur adjoint des FPAU a mis en garde tous les groupes qui tenteraient de marcher sur la crédibilité de l'Honorable Laurent Batumona et aussi à déstabiliser les FPAU. "Nous avons pris un engagement pendant la campagne électorale et tous les Partis politiques de battre campagne pour nous, d'abord et ensuite, pour notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons gagné la bataille", a fait savoir le Coordonnateur adjoint des FPAU. Et, à lui de s'interroger "comment un homme comme Batumona qui s'est longuement battu, toute sa vie durant, pour atteindre un objectif si noble, celui de servir les intérêts vitaux de la nation congolaise et de son peuple, puisse aujourd'hui, par on ne sait quelle magie, se dédire ?" En clair : "l'estocade final de ce plan machiavélique est un incendie pour la RDC, notre maison commune par ce genre de plan prémédité et mal intentionné par un pyromane cynique, dans le but unique de plonger le pays dans l'abîme", conclut-il.