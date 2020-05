Congo-Kinshasa: "Le ballon bondira"

Voici plus de deux mois déjà qu'aucun ballon n'a plus bondi sur les terrains du football, de basket-ball, de volley-ball, de handball etc. à travers le Monde. Les stades du "Roi football" ont été fermés non pas par la volonté de la Fifa ou de la Caf, qui menaçait d'ailleurs de fermer le stade de Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, mais plutôt par la volonté de "covid-19".

Si certains secteurs d'activités ont résisté ou continuent à résisté face à cet ennemi invisible de l'humanité, en tout cas, il n'a pas non plus été le cas avec le secteur sportif, qui a été d'ailleurs le tout premier à se plier aux attaques périlleuses de ce nouveau coronavirus, qui apparait dans le monde, 2019 ans après Jésus-Christ.

Parce que c'est un étranger qu'on ne connaît pas et on n'a jamais vu depuis que le monde existe, les chercheurs ont même tâtonné dans un premier temps pour lui trouver un nom. Ils se sont posés beaucoup de questions, l'identifiant par plusieurs noms, avant finalement de l'appeler covid-19, entendez : le coronavirus apparu en 2019.

Le voilà, covid-19, parti de la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine, qui se propage comme une drainée de poudre dans le monde, et paralyse les sports.

Le pic de son attaque dans le secteur des sports a été constaté au début du mois de mars par la suspension des compétitions sportives et des championnats de football çà et là, à travers le monde. En Afrique, rappelle-t-on, tout s'est arrêté presqu'au même moment dans plusieurs pays. La Confédération africaine de football (CAF), a donné le go, reportant sine die les demi-finales de ces deux prestigieuses compétitions interclubs, et les Fédérations ont emboîté le pas dans leurs championnats nationaux.

En RDC, le championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) qui amorçait déjà le dernier virage avec des matches très alléchants en perspective, ne pouvait plus rien. Covid-19 a tapé du poing sur la table, renvoyant des milliers de footballeurs au chômage. Les instances du football ont fermé leurs bureaux, les entraînements se sont arrêtés et les ballons dégonflés. Un seul message : restez chez vous ; le coronavirus ravage tout sur son passage.

Et comme chaque chose à un début et une fin, dit-on, l'on n'est plus loin de cette fin, où on ne parlera de covid-19 qu'au passé. Le ballon bondira bel et bien sur les terrains.