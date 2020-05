Gabon-Coronavirus - Quand les décès dissuadent les sceptiques

Le scepticisme de certains Gabonais face à la présence de la maladie à Coronavirus 2019 ( Covid-19 ), sur leur territoire, se transforme en inquiétude au fil du temps. Le nombre de décès en hausse que nous enregistrons depuis quelques jours n'est pas étranger à ce revirement.

Certains Gabonais font fi des informations qui traitent de la maladie à Coronavirus 2019 ( Covid-19 ). Pour eux, la présence de la maladie sur le territoire gabonais est illusoire. Le nombre de cas testés positifs au Coronavirus est sujet de railleries. « Mais quand va-t-on atteindre le pic ? », une question ironique qui fait le tour des groupes Whatsapp. Le gouvernement gabonais est même accusé à tort par quelques avatars sur la toile d'être de connivence avec le Copil pour augmenter les cas dans le but de recevoir un soutien économique des occidentaux et de certaines organisations. Le pactole serait par la suite partagé entre le Premier Ministre, les membres du gouvernement et la famille du Président de la République. La manœuvre a été baptisée " Coronabusiness ".

Ce sentiment qui était partagé par plus d'un Gabonais fait de l'espace à la raison dans les ciboulots. Suivant jour après jour l'évolution de la situation, ils comprennent que la maladie est belle et bien dans nos murs en raison des décès enregistrés. Depuis le 20 Mars dernier, date de l'annonce du premier décès dû au Coronavirus, cinq (5) autres décès se sont ajoutés. Ils portent le nombre total de décès à six (6). Le chiffre ne donnerait probablement pas le tournis à certains si la démographie n'était pas celle que nous connaissons (1.811.079 habitants). À ce propos, au Gabon on a pour coutume de dire : « On ne peut faire la guerre au risque de voir le pays tout entier disparaître en une seule journée ».

L'adage explique sans doute pourquoi les populations parlent de moins en moins de la maladie sur un ton ironique. La question sur la présence de la maladie au Gabon n'est plus un sujet de distractions sur la toile comme dans la vie réelle. Cette prise de conscience bien que tardive sauvera des vies.