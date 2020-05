Congo-Brazzaville: Allégations de détournements des fonds au projet Prise - La coordination nationale contredit le gouverneur du Kasaï Central

Réaffirmant le bon déroulement de l'ensemble du processus de ce projet dans le respect des engagements, cette coordination rassure l'autorité provinciale et l'opinion qu'aucun détournement, moins encore la suspension des fonds de la BAD au bénéficie de la population du Kasaï central, qui a surmonté les évènements malheureux dus au phénomène Kamwena-Nsampu, n'a été observé à ce jour.

Dans une réaction du 5 mai, la coordination nationale du Programme de reconstruction des infrastructures de base dans la région centre (Prise) a exprimé la consternation de l'Unité d'exécution et de gestion du projet Prise (UEP-Prise) face aux allégations et affirmations du gouverneur de la province du Kasaï central, rapportées sur différents sites web et réseaux sociaux, sur les détournements des fonds qui devraient servir à la construction d'un centre commercial moderne et d'un mini-réseau d'adduction d'eau potable dans le territoire de Kazumba. Pour cette coordination, c'était une occasion de porter un démenti et des éclaircissements sur le déroulement et la gestion dudit projet.

La coordination du projet Prise rappelle, en effet, que ce projet dispose d'une capacité juridique et d'autonomie de fonctionnement sous la responsabilité du ministère du Développement rural, et est rattaché au Secrétariat général du Développement rural qui en assure le suivi externe, conformément aux termes des protocoles d'accords de don et de prêt signés entre le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) le 7 janvier 2014 sur la base du Rapport d'évaluation du projet Prise et annexes techniques de novembre 2013.

La coordination nationale de ce projet indique également que suivant l'accord de financement entre la BAD et le gouvernement congolais, les comptes, écritures et états financiers annuels du projet Prise sont audités selon les règles internationales admises en matière d'audit. « L'étendue de la mission d'audit couvre toutes les dépenses effectuées par l'UEP-Prise et celles effectuées directement par la BAD pour le compte du projet Prise », a souligné cette coordination.

Mais aussi, a-t-elle indiqué, cette mission d'audit de l'ensemble des dépenses du projet est réalisée par un auditeur indépendant chaque année sur la base des règles et procédures pour l'utilisation des consultants et de respect des procédures de passation de marchés (Plan de passation des marchés, listes des marchés pendant la période sous revue, dossiers des marchés adjugés, contrats signés avec les tiers) applicables par la BAD.

Un travail réalisé dans le respect des textes

Le projet Prise dans l'une de ses composants, a rappellé la coordination nationale dudit projet, a initié, en mars 2015, le processus des marchés pour le recrutement d'un cabinet en vue de mener les études pour la construction des mini-réseaux d'adduction d'eau potable, en y insérant les espaces à vivre (marchés, boutiques, dépôts, pharmacies et autres), après validation pendant la même année des sites d'interventions (soixante sites) par les comités provinciaux composés des différents ministères impliqués au niveau de la base et présidés par les ministres provinciaux du Développement rural, sous la responsabilité de leurs gouverneurs de province respectifs.

A l'en croire, le processus a pris deux ans, du 30 décembre 2016 (début du processus international pour le recrutement des entreprises) au 9 novembre 2018, pour aboutir à la sélection des entreprises compétentes et conformes aux procédures de sélection conformément aux accords de don et prêt de la BAD. Aussi, note la direction de ce projet, trente-deux sites réparties en trois lots ont fait l'objet, en 2018, des premières attributions dont deux lots pour le compte de l'ex-province du Kasaï occidental (démembrée) pour une durée de vingt-quatre mois des travaux et dont les avis d'attributions ont été publiés sur plusieurs sites Internet et transmis aux gouvernorats des provinces, y compris les montants des contrats, et avec les avenants correctifs sur le délai de démarrage des travaux pour le mois de février 2019, à la suite de la période post-électorale en RDC.

Des allégations de détournements non fondées

Selon la direction du projet Prise, le site de Tshibala, qui a été l'objet des allégations de détournement, fait partie du lot du contrat 144 (lot 1) parmi tant d'autres, pour une durée des travaux de vingt-quatre mois, Base Mayi-munene (Tshikapa) pour douze sites au total d'intervention de mini-réseau d'adduction en eau potable (Mayi-munene, Kamonia, Tshibala, luiza, Masuika, Ndekesha, Konyi, Kakulu, Luebo, Mbulungu, Banga et Ndjokopunda).

La coordination du projet Prise relève, par ailleurs, que contrairement aux affirmations et déclarations de l'autorité de la province du Kasaï central, aucun payement sur les travaux n'a été effectué à ce jour, en dehors de l'avance au démarrage de 20% destiné à l'installation, commandes des équipements et début des travaux. Et cela, contre une garantie bancaire du montant égal et une autre garantie de bonne exécution émise par une institution financière pouvant faire objet d'une saisie et de remboursement par la banque ayant délivré ladite garantie à l'entreprise. « Les payements des entreprises se font sur la base des attachements et décomptes validés à la base et payé directement après vérification de toutes les pièces par le service de décaissement et de la trésorerie au siège de la BAD », a souligné la coordination du projet Prise.

Pour cette coordination, un arrêt des travaux sur un des sites à la suite des différentes difficultés rencontrées soit dans le dédouanement ou l'acheminement par route des matériaux pour la réalisation desdits travaux ne pouvait constituer ou être tenu pour un détournement des fonds, moins encore l'annulation des fonds, étant donné que les dispositions contractuelles précisent les modalités de gestion de ce genre de constat, et le même contrat précise que l'entreprise a l'obligation d'ouvrir un nombre bien déterminé des sites sur les douze et au besoin l'ensemble des sites suivant sa capacité organisationnelle et du déploiement de l'entreprise vu les accès difficiles dans la zone qui ne dispose pas d'infrastructures routières adéquates.

La coordination nationale du projet Prise indiqu'aucun détournement moins encore la suspension des fonds de la BAD au bénéficie de la population du Kasaï central, qui a surmonté les évènements malheureux dus au phénomène Kamwena-Nsampu, n'a été observé à ce jour. Pour dissiper tout malentendu, cette coordination dit suggérer à l'autorité provinciale, à qui tous le détails de gestion de l'ensemble de soixante sites d'interventions des travaux de mini-réseaux dans les cinq provinces ont été transmis, de saisir l'autorité de tutelle pour en présenter des preuves de ce détournement.

Au cas contraire, d'entrer en contact avec l'antenne provinciale du projet Prise basée à Kananga, pour toute information nécessaire et utile « afin d'éviter des déclarations qui mettraient l'ensemble de l'équipe du projet ainsi que les techniciens des différentes entreprises adjudicatrices des marchés du Prise y compris l'équipe de la mission de contrôle en insécurité sur le terrain ». La direction du projet Prise note, par contre, que ce projet, par des efforts et sacrifices énormes de l'ensemble de l'équipe travaillant avec des moyens faibles, arrive à assurer la gestion efficace et économique avec un suivi permanent du respect de l'orthodoxie dans la gestion des ressources mises à sa disposition et « mérite mieux que ces genres d'allégations et affirmations de nature à démobiliser voire à décourager les différents bailleurs des fonds partenaires au développement du pays ».

Le gouverneur de province du Kasaï central, Martin Kabuya, rappelle-t-on, a dénoncé, depuis le territoire de Kazumba où il était en tournée de sensibilisation au respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus, le détournement des fonds destinés à la réalisation du projet Prise à Tshibala. A l'en croire, les travaux confiés à une entreprise béninoise dans le cadre dudit projet n'ont pas été réalisés conformément à ce qui était prévu.