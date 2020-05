Congo-Brazzaville: COVID-19 - David Mclachlan-Karr appelle à la capitalisation des comportements pour barrer la route à la pandémie

Pour ce coordonnateur humanitaire en RDC, la prévention est la clef du succès dans cette guerre contre cette maladie déclarée dans le pays il y a près de trois mois déjà.

Dans un appel du 5 mai 2020, le coordonnateur humanitaire en RDC, David Mclachlan-Karr, a rappelé qu'en l'absence de traitement médical et de vaccination contre le coronavirus, la pandémie du Covid-19 ne peut être maîtrisée que par un changement massif et rapide des comportements individuels. Il s'agit, selon lui, de se laver régulièrement les mains, d'éviter de se toucher le visage, d'observer la distanciation physique, de respecter les consignes sur le port des masques et les interactions dans les lieux publics.

Faisant, cependant, remarquer que des décennies de recherche dans des domaines tels que la psychologie et les sciences comportementales ont démontré que les individus ne sont pas toujours rationnels mais qu'ils utilisent plutôt des raccourcis mentaux qui affectent leur perception de la plupart des aspects d'une pandémie, il a également fait observer que les limites de la rationalité humaine sont encore exacerbées dans des conditions de stress accrus telles que la peur, la panique de perdre son emploi, ne plus parvenir à nourrir sa famille ou payer les frais scolaires. « Ces limites mettent en balance les avantages perçus d'une interaction physique contre le coût perçu de contracter la maladie.

Lorsque les autorités de santé publique sont confrontées à des pandémies, le talon d'Achille se manifeste à travers une bonne compréhension et représentation du comportement humain réel dans l'élaboration des politiques et des interventions », a souligné David Mclachlan-Karr, qui a indiqué qu'amener les gens à coopérer pour freiner la propagation du virus (quarantaine auto-imposée, limitation des déplacements et des rassemblements), réduire au minimum le nombre de personnes qui n'adhèrent pas aux mesures de protection, et éviter les perceptions extrêmes de risque ont été aussi importants que de fermer les écoles et d'augmenter le nombre de lits en soins intensifs.

Une conscience collective

Pour le coordonnateur humanitaire en RDC, le peuple congolais doit être conscient de ces dynamiques comportementales car, a-t-il dit, changer les comportements ne protégera pas seulement l'individu mais sauvera aussi de nombreuses vies. De l'avis de David Mclachlan-Karr, il est de la responsabilité du gouvernement, des experts en santé publique, des chefs traditionnels et des leaders religieux, entre autres, de travailler ensemble pour orienter et préparer la population congolaise à adopter des stratégies de responsabilité personnelle pour aider à contenir la pandémie du coronavirus et en réduire sa propagation. Il est impératif, a-t-il insisté, que ces connaissances comportementales soient pleinement intégrées dans la stratégie de prévention et la réponse de santé publique de la RDC face au coronavirus.