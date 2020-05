Ile Maurice: Prestation de serment du nouveau chef juge Asraf Caunhye

Couronnement pour Asraf Caunhye, qui avait démarré sa carrière en 1976 en tant qu'avocat. Il a prêté serment à la State House ce mercredi 6 mai comme chef juge. Il succède ainsi à Eddy Balancy qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Dans une première réaction, le nouveau juge a souligné que le judiciaire a de nombreux défis à relever, surtout par ces temps difficiles. Mais que sa force «réside dans son équipe», en l'occurrence ses magistrats, juges et autres membres du parajudiciaire.

Durant la cérémonie, Asraf Caunhye a aussi été élevé au rang de Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK).

Avec sa nomination, plusieurs changements seront effectués dans le judiciaire. Nalini Matadeen lui succédera comme Senior Puisne Judge tandis que la juge Rehana-Mungly Gulbul, qui siégeait à la cour commerciale, devient la nº 3 du judiciaire.