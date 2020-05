Ile Maurice: Décès en cellule de Cael Permes - Rapport d'autopsie accablant

Il portait des ecchymoses au dos, au postérieur et à la jambe. Ce qui laisse penser que Cael Permes, mort en cellule en début de soirée mardi aurait été victime d'un foul play. Les Drs Sudesh Kumar Gungadin et Prem Chamane, respectivement chef du département médicolégal de la police et Principal Police Medical Officer, ont indiqué dans leur rapport que sa mort a été causée par un choc hémorragique provoqué par des blessures multiples.

Jean Cael Permes, 29 ans, était marié et père de trois enfants. Il était l'ancien bras droit du présumé trafiquant de drogue Louis John Brant Vivian, alias John Brown. Le détenu avait été transféré mardi de la prison de Beau-Bassin et a été admis dans la Special Protection Cell no. 1 du bloc administratif de la prison de haute sécurité de La Bastille, Phoenix. Il avait été arrêté sous une accusation provisoire de damaging government vehicle en début d'année.

Sept heures après son transfert, c'est son corps qui a été retrouvé dans la cellule par un garde de prison qui faisait sa ronde au Punishment Block. Le matelas dans cette cellule, de même que le sol étaient partiellement trempés.

Des policiers de la Major Crime Investigation Team ont interrogé des éléments de la Correctional Emergency Response Team (CERT) qui ont transféré Cael Permes depuis la prison de Beau-Bassin à celle de La Bastille. Un trajet qui a été effectué en moins d'une heure.

Le véhicule qui avait été utilisé pour le transport à cet effet a été saisi pour le besoin de l'enquête. La cellule que Cael Permes occupait à Beau-Bassin a aussi été examinée.

Le Dr Satish Boolell, médecin légiste à la retraite, dont le service a été retenu par les proches de la victime a déclaré à l'Express que par le truchement de l'avocat de la famille, une demande sera faite pour qu'il obtienne des documents du rapport de l'autopsie, des prélèvements et des photos du corps pour qu'il les analyse. Le commissaire des prisons, Vinod Appadoo a quant à lui fait ressortir que la police a initié une enquête sur cette affaire. La scène a été sécurisée, des gardes de prison interrogés et des enregistrements de caméras des surveillances visionnées. Beaucoup des prisonniers, fait-il, ressortir ont des ennemis dans l'univers carcéral...