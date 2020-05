Soudan: Le Barreau salue les efforts du gouvernement pour réformer la législation

Khartoum — Le comité directeur de l'Association des Avocats Soudanais (AVS) a salué les efforts du gouvernement de transition représenté par le ministère de la Justice et la coordination du comité juridique de la liberté et du changement, leur volonté de réaliser des réformes législatives et juridiques qui comblent le vide législatif pour un certain nombre de secteurs et le système judiciaire en particulier.

Dans une déclaration sur le projet de loi de la Commission pour la réforme du système judiciaire et juridique, l'AVS a précisé que la législation chargée de la réforme du système judiciaire tire sa légitimité du document constitutionnel et acquiert son importance pour lutter contre les abus, les violations et les fautes qui ont entaché la gestion de l'ex-régime du système judiciaire et n'a pas pu jouer à établir la justice.