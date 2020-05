Soudan: Hamdouk ordonne une stricte application de la loi dans les événements du Sud Darfour

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdallah Hamdouk a émis des directives pour faire respecter fermement la loi concernant les événements qui ont eu lieu dans l'État fédéré du Darfour-Sud afin de garantir qu'ils ne se répètent pas.

Dr. Hamdouk a fait un coup de fil avec le gouverneur de l'Etat du Sud Darfour Maj-Gen Hashim Khalid pour s'assurer de la situation à l'état après les événements malheureux survenus mardi.

Maj-Gen Hashim a révélé que le conflit qui a éclaté entre une partie de la population et des composantes tribales , les événements survenus entre les tribus Fellata et Rizeigat dans les villages de Khor Shammam et Mariya a fait (20) des morts et un certain nombre de blessés dans la bande frontalière entre Talus, Kutila et Damso.

Maj-Gen Hashim a confirmé lors de son rapport que les conditions sont maintenant calmes et que la vie est revenue à la normale.

Dr Hamdouk - un communiqué publié par le Conseil des ministres - a regretté le sort de ce conflit, soulignant que "ceux qui sont perdus sont le peuple d'une seule patrie" et a ordonné Maj-Gen Hashim d'appliquer strictement la loi et d'étendre le prestige de l'État pour garantir que de telles attaques ne se répètent pas.