Algérie: Coronavirus - Près de 258.000 morts dans le monde

Paris — La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 257.687 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles mercredi.

Plus de 3.675.860 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.138.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Après les Etats-Unis, le pays le plus touché est désormais le Royaume-Uni avec 29.427 morts pour 194.990 cas. Des chiffres hebdomadaires compilés de différentes agences régionales des statistiques britanniques ont même donné mardi après-midi un bilan encore plus sombre: plus de 30.000 décès. Mais à l'inverse des chiffres officiels publiés à Londres quotidiennement, ils incluent, en plus des cas confirmés d'après tests, des décès dont le Covid-19 n'est que soupçonné d'être la cause.

Viennent ensuite l'Italie avec 29.315 morts (213.013 cas), l'Espagne avec 25.857 morts (220.325 cas), et la France avec 25.531 morts (170.551 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.883 cas (2 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.633 décès (0 nouveau), et 77.911 guérisons.

L'Europe totalisait mercredi à 11H00 GMT 148.068 décès pour 1.609.203 cas, les Etats-Unis et le Canada 75.199 décès (1.266.435 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 15.413 décès (286.837 cas), l'Asie 9.754 décès (259.469 cas), le Moyen-Orient 7.220 décès (196.826 cas), l'Afrique 1.909 décès (48.897 cas), etl'Océanie 124 décès (8.202 cas).