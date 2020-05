Algérie: Programmes attentatoires - L'ARAV convoque des responsables de chaines de télévision

Alger — L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a convoqué les responsables des chaînes télévisées "El Djazairia One", "El Haddaf" et "Echourouk", pour fournir des explications sur les plaintes formulées par des citoyens au sujet de certains programmes diffusés dont le contenu est jugé "impropre aux us socioculturels et spirituels".

L'ARAV a indiqué mercredi dans un communiqué avoir convoqué les responsables des chaînes "El Djazairia One", "El Haddaf" et "Echourouk TV", suite à des plaintes parvenues à son siège signalant des atteintes aux us socioculturels et spirituels contenues dans des programmes diffusés par ces chaines.

A ce propos, "le responsable de la chaîne a présenté des excuses et s'est engagé à convoquer le producteur et le scénariste, promettant de mettre en place une commission interne chargée du contrôle des programmes à diffuser.

Les responsables de la chaîne El Haddaf TV qui a rediffusé un programme de caméra cachée attentant dans un de ses épisodes aux citoyens de Djelfa, se sont engagés à présenter des excuses.

Il a promis , à ce titre, d'inviter un citoyen de cette communauté pour prendre par à une émission dédiée à la mise en exergue de la véritable composition socioculturelle des Touargs.

Pour sa part, le président de l'ARAV a exprimé son souhait de ne plus voir pareilles erreurs se répéter, réitérant sa détermination à promouvoir le secteur de l'audiovisuel, en coordination avec l'ensemble des acteurs sur la scène médiatique, et ce dans le respect des valeurs et normes éthiques et professionnelles.

Enfin, l'ARAV a appelé l'ensemble des chaines de télévision à la nécessité de "de s'éloigner de tout ce qui menace la santé mentale, à l'image des images de violence et l'utilisation de la force dans leurs programmes quotidiens", invitant tout un chacun à "respecter les principes et les règles de la profession".