Mali: II y'a 1 an Super Koné déposait son appareil-photos

6 mai 2019-6 mai 2020, voici un an que l'immense photographe malien Mamadou Koné, dit Super Koné, s'est éteint à Montfermeil, dans la banlieue parisienne, à l'âge de 71 ans. Durant sa longue carrière d'environ, un demi-siècle, il a photographié la plupart des présidents africains, notamment le géant Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire.

Super Koné a entretenu une longue et grande proximité avec le président Houphouët-Boigny qu'il a rencontré en 1956 à Bamako, alors que celui-ci était député de l'Afrique-Occidentale au Parlement français.

En 1985 à Paris, Houphouët-Boigny y effectue une visite de travail et Super Koné couvre l'événement.

Puis, il remet un album-photo à l'ambassadeur d'alors Eugène Haïdara qui à son tour le transmet à Houphouët-Boigny. Devant la qualité des images, Houphouët-Boigny demande à rencontrer le photographe.

Ce jour-là, le destin de Super Koné bascule à nouveau. Le président ivoirien décide de faire du Malien, son photographe attitré.

De 8 h 30 à 22 heures, Super Koné assure à l'hôtel particulier Le Masserand, dans le 7e arrondissement, la couverture de toutes les activités de Houphouët-Boigny.

Il le suit au millimètre dans ses déplacements officiels à Paris et dans le reste de la France. Super Koné a photographié le Zaïrois Mobutu Sese Seko, le Guinéen

Lansana Conté, le Sénégalais Abdou Diouf, les Togolais Eyadema Gnassingbé et Faure Gnassingbé, les Gabonais Omar Bongo et Ali Bongo, les Marocains Hassan II et Mohammed VI, le Congolais Denis Sassou-Nguesso et le Tchadien Idriss Déby pour ne citer que ceux-là. Il a laissé de millions de photos qui retracent à elles seules l'histoire de la vie des présidents africains qu'il a côtoyés.

Super Koné fait partie des 17 femmes et hommes issus du monde des médias et de la culture, honorés samedi 24 mars 2018 à Paris par le quotidien l'Intelligent d'Abidjan à l'occasion de la célébration de ses 15 ans d'existence. Il a reçu un trophée et une écharpe.

Un an après sa mort , ses amis et sa famille se souviennent toujours de lui, et continuent d'œuvrer à rendre effectif le grand rêve de ses derniers instants : l'édition d'un livre album sur le Président Félix Houphouët-Boigny.