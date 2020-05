Togo: 3 concours lancés par la SEIN - Nouvelle opportunité pour gagner 5000 euros avec vos idées de projets !

En voilà une nouvelle opportunité de gain à explorer par les jeunes agripreneurs togolais. En fait, ces derniers ainsi que leurs congénères des pays membres de la francophonie sont conviés à prendre part avec leurs idées innovantes à 3 concours lancés par la SEIN (Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale) et la CPCCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones), et gagner à la clé, 5000 euros, soit plus de 3 millions de F cfa.

Concours entrant dans le cadre du lancement de la plateforme digitale FRANCO-FIL.ORG, une plateforme destinée à favoriser le développement de projets innovants et responsables, et à encourager la collaboration dans l'espace francophone, ils ont pour thèmes, la transition énergétique, l'agroéconomie raisonnée et innovation responsable, en conformité avec les ODD.

Précision de taille, « une attention particulière sera apportée aux projets apportant des solutions pouvant remédier aux conséquences économiques et sociales de la crise du COVID 19 ».

Autres informations utiles pour ceux qui aspirent à prendre part à ces trois concours, c'est que les participants se doivent de représenter une personne morale dont le siège se trouve dans l'un des pays francophones, et opérant dans un pays de l'OIF.

Aussi, il est requis que pour les deux prix Transition énergétique et Agro-économie raisonnée, l'entreprise postulante doit avoir plus de deux ans d'existence et moins de 5 ans, alors que pour ce qui est du Prix Pionnier de l'innovation responsable, l'entreprise doit avoir moins de deux ans d'existence et son fondateur doit être âgé de moins de 35 ans.

Les candidatures sont attendues jusqu'au 31 Juillet 2020. Rendez-vous sur : https://concours2020.franco-fil.org/home